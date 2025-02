Los argumentos de Shaquille para desechar la temporada: «Nadie va a respetar al campeón»

El ex jugador estelar, Shaquille O'Neal , considera que la NBA debería descartar esta temporada por completo y empezar a trabajar en la próxima.

La NBA todavía está trabajando para reiniciar su temporada después de que se suspendió el 11 de marzo debido a la pandemia del coronavirus.

En entrevista con For The Win , O'Neal habló sobre cómo él y su familia han estado lidiando con una vida socialmente distante, cómo sería jugar sin aficionados. Dijo que junto con su familia «acabamos de seguir el protocolo. Mantenerse a salvo. He pasado mucho tiempo valioso con mis hijos: tienen 23, 20 y 17 años».

Sobre la posibilidad de que se juegue el resto de la temporada de la NBA, el ex jugador estelar, dijo que «Es difícil, pero felicitamos a Adam Silver (comisionado de la NBA) por dar ese primer paso y pensar en la seguridad de las personas y los jugadores».

Indicó que «no sé qué va a pasar con el resto de la temporada, pero me gustaría que todos estuvieran a salvo, así que, por mucho tiempo que nos lleve volver al 100 por ciento a la normalidad, estoy dispuesto a esperar ».

Sobre la posibilidad de jugar sin aficionados, indicó que « es importante ver a los aficionados, porque ayudan a que suba la adrenalina». «Digamos que estoy jugando. Necesito mirar a ese aficionado que me está haciendo muecas. Necesito mirar a ese otro que se ríe de mí cuando pierdo un tiro libre. Necesito mirar a ese que está sosteniendo el cartel contrario. También necesito mirar al niño que mira a su padre cuando lo miro y dice: 'Dios mío, Shaq simplemente me miró'», dijo.

Comentó que « deberíamos desechar la temporada, que todos se vayan a casa , se recuperen, regresen el año que viene. Sólo se desecha la temporada. ¿Para qué tratamos de regresar ahora y hacer un desempate rápido?»

Consideró que « cualquier equipo que gane este año, tendrá un asterisco en su título. No va a obtener el respeto . ¿Qué pasa si un equipo que no está realmente en la competencia, con buenos números, de repente gana con un nuevo formato de playoffs? Nadie va a respetar eso».

« Es mejor dar por concluido todo esta temporada y empezar de cero nuevamente el campeonato que viene , es mejor para todos», dijo.