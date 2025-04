Un Antetokounmpo imperial le da a los Bucks su segundo anillo

Lloraba Giannis Antetokounmpo al finalizar el encuentro, sobrepasado por la emoción. Por los recuerdos. Solo él sabe lo complicado que ha sido llegar hasta allí. Hasta la cima del baloncesto mundial. A un anillo de la NBA que ha conquistado tras años de lucha contra todo , desde los barrios más pobres de Atenas hasta el olimpo de la canasta. Sus x50 puntos en en el sexto partido de la final ante los Suns le dieron el triunfo y el título a los Bucks, que reinan por segunda vez 50 años después.

No por conocida, la historia de Antetokounmpo deja de ser increíble. Un tipo que en plena adolescencia apenas había tocado un balón de baloncesto y que se dedicaba a ganarse el jornal vendiendo cd's en el top manta en las calles de Atenas . Después llegó su idilio con la canasta, los pasos acelerados impulsados por un físico imponente y la NBA, donde año a año ha ido comiendo terreno a los demás equipos hasta alcanzar la gloria. Anillo que le corona como uno de los mejores europeos de siempre y que, a sus 26 años, le augura muchos más éxitos.

Tras las dos derrotas iniciales, Antetokounmpo tomó el mando en el tercer choque de la serie . Sus 41 puntos y 13 rebotes dieron esperanza a los Bucks, que sufrieron y mucho en el siguiente duelo. Victoria milagrosa para empatar la serie merced a los 26 puntos y 14 rebotes de su estrella, que iba poco a poco decantando la balanza. Contrapeso a la pareja formada por Paul y Booker , que se han ido deshaciendo a medida que crecía la figura del griego.

La victoria en Phoenix con otra exhibición de Giannis (32 puntos) abría la puerta para el título de los Bucks, que habían ganado por última vez en 1971. Entonces, la estrella era un tal Kareem Abdul-Jabbar, con Oscar Robertson como socio . Ahora, al liderazgo de Antetokounmpo se ha sumado Khris Middleton y un grupo de soldados que han creído en el potencial de su líder para forjar una defensa pegajosa que atrapó a los Suns en el sexto partido.

Ahí, a las primeras de cambio, no falló Milwaukee . Liderado el equipo por un Antetokounmpo desatado, manejó el encuentro a su antojo a pesar de la resistencia de los Suns, que consiguieron llegar al último cuarto con vida (77-77). Llevaba por entonces 37 puntos el griego, casi la mitad de su equipo, y terminó yéndose a los 50 con una serie impresionante desde la línea de tiros libres (17 de 19) . Su caballo de batala durante toda la temporada. Su principal debilidad la convirtió en recurso a la hora de la verdad. No había nada que hacer ya, pues los Suns no encontraban la manera de meterle mano a su rival. Incapaz Booker de llegar al nivel de los dos primeros partidos (se quedó en 19 el escolta, con cero triples en siete intentos) y con el único sustento de Chris Paul (26 puntos estériles).

Era la noche de Antetokounmpo y los Bucks. El sueño hecho realidad para el chico del top manta que ya reina en la NBA. Anillo merecido en una temporada atípica marcada por el coronavirus que el comisionado de la liga, Adam Silver , celebró casi más que los propios jugadores de los Bucks.

