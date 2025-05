La agonía del Estudiantes

El Movistar Estudiantes se ha acostumbrado de manera peligrosa al sufrimiento. Llevan años los colegiales apurando sus opciones de salvación. Descenso que se consumó de manera deportiva en dos ocasiones (2012 y 2016), pero que encontró la salvación en los despachos . ... Así, nunca ha abandonado la ACB el conjunto madrileño -el único que ha disputado todas las temporadas en la máxima división del baloncesto nacional junto al Real Madrid y el Joventut-, que este fin de semana se asoma de nuevo al abismo y lo hace, además, golpeado por la pandemia. El más difícil todavía.

El triunfo del Bilbao Basket el pasado martes ante el Burgos igualó a los vascos en la parte baja de la clasificación con el Estudiantes, aunque los de Mumbrú tienen un partido menos. El que disputarán esta noche ( 21.15 horas, Movistar+) ante el Real Madrid en el WiZink Center. Un duelo complicado, a priori, pero menos que en otras circunstancias, pues los blancos tienen ya casi asegurado el primer puesto y cuentan con varias bajas. Una victoria madridista, unida a una del Estudiantes el viernes ante el Burgos -en el último encuentro de la temporada para los de Cuspinera- confirmaría su salvación, así que por primera vez, y sin que sirva de precedente, el equipo de Laso tendrá detrás el apoyo de los seguidores de su gran rival de la capital. Estar en manos del Real Madrid es una circunstancia que no gusta en el Magariños, aunque no es ese su mayor problema ahora mismo.

Posible lío a la vista

Ayer se confirmaron dos positivos por coronavirus en el vestuario colegial, que ya estaba muy mermado por las lesiones de Vicedo, Roberson, Edwin Jackson y Giedratis , además de la marcha de Gentile (por problemas físicos) y de Barea (para firmar por un equipo de Puerto Rico). Los dos contagios ponen más difícil todavía la permanencia, pues apenas le quedarán a Cuspinera siete jugadores de la primera plantilla para enfrentarse al Burgos mañana. Aunque no ha trascendido, según ha podido saber ABC , los jugadores contagiados serían Arteaga y Djurisic, dos de los hombres interiores, lo que dejaría al técnico sin apenas opciones en esa posición.

Un problema mayúsculo para afrontar el duelo ante el Burgos, clasificado ya para los playoffs , pero que se juega afianzar la sexta plaza que ocupa actualmente y que le permitiría evitar al Barcelona en la primera ronda de los playoffs.

Si no lograra la victoria, el Estudiantes podría estar ya descendido -si el Bilbao hubiera ganado al Real Madrid- o le tocaría estar pendiente del duelo entre los vascos y el Joventut del próximo domingo. Todo esto, si no aparece hoy otro nuevo positivo en el vestuario colegial, lo que complicaría toda la situación, metiendo en un lío muy serio a la ACB. Según ha venido ocurriendo durante toda la temporada, cuando hay más de dos positivos relacionados se considera que hay un brote en el equipo en cuestión y se para su actividad durante diez días. En este caso, un aplazamiento del duelo ante el Burgos tendría incidencia en la competición, pero apenas quedarían días para que se pudiera jugar . De hecho, teniendo en cuenta las circunstancias y a pesar de que la ACB asegura que la fecha límite para que se juegue es el final de temporada (seguramente sea el 17 de junio), lo cierto es que si no se disputa antes de los playoffs (comienzan el 31 de mayo) no tendría cabida.

Se recurriría entonces al porcentaje de victorias, que ahora mismo le da ventaja al Bilbao Basket . Un lío a la vista que amenaza con enturbiar el buen final de una Liga Endesa modélica, que ha sorteado con acierto los positivos aparecidos durante la temporada. Todos, menos esta agonía final del Estudiantes, que vuelve a estar al borde del abismo.