Natación

La australiana Ariarne Titmus, tetracampeona olímpica, se retira a los 25 años «realizada, contenta y feliz»

«Me he dado cuenta de que algunas cosas en mi vida que siempre han sido importantes para mí lo son un poco más que la natación»

El enigma Mireia Belmonte

Ariarne Titmus, en la piscina
Ariarne Titmus, en la piscina AFP

M. Z. | EP

Ariarne Titmus, ocho veces medallista olímpica y con cuatro oros en su haber, provocó este jueves una ola general de sorpresa al anunciar su retirada de la natación con solo 25 años. Una decisión que llega después de haberse tomado un tiempo de descanso ... y que la australiana ha basado en el descubrimiento de cosas «un poco más importantes» que su carrera deportiva.

