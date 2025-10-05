La tarea pendiente del Atlético

Se respira felicidad en el Atlético de Madrid. El pesimismo generado por los malos resultados del comienzo de temporada se ha visto sustituido por la euforia desatada después de encadenar tres victorias consecutivas, además de por los nueve puntos sumados –seis ligueros y tres ... europeos–, por la forma en la que se han conseguido. Una agónica remontada ante el Rayo cuando los de Simeone se asomaban al abismo, una exhibición histórica para propinarle una manita al Madrid y un nuevo paseo con goleada frente al Eintracht. Después de la semana fantástica protagonizada por los rojiblancos y antes de un nuevo parón de selecciones, el Atlético tiene esta noche en la visita al Celta de Vigo (21.00, Movistar LaLiga) una nueva oportunidad para empezar a enmendar su gran tarea pendiente: los viajes lejos del Metropolitano.

No es casual que la resurrección del conjunto colchonero se haya producido en su feudo. Ante el calor de su hinchada, una de las más atronadoras de España, el Atlético es un equipo temible. Durante las últimas temporadas, el equipo de Simeone ha convertido el Metropolitano en un fortín y, en él, ha protagonizado varios registros que han quedado para la historia del club, como la racha de 28 encuentros invicto o las 17 victorias consecutivas en Liga, además de sumar unos guarismos similares a los de Madrid y Barcelona. Este año, a excepción del debut ante su grada frente al Elche saldado con empate, el resto de encuentros han concluido con triunfos tan necesarios como balsámicos. Sin embargo, la película como visitante es bien diferente.

Los malos resultados del Atlético fuera del Metropolitano son un mal que ha acusado el equipo los últimos años y que le ha impedido luchar por títulos hasta el final. Esta temporada, todavía es pronto para dictaminar hasta qué punto mermará el rendimiento de los de Simeone, pero el comienzo se ha mantenido en la misma línea. Dos derrotas y dos empates son el balance de un equipo que todavía no conoce la victoria como visitante tras viajar hasta Cornellá, Vitoria, Mallorca y Liverpool. Cuatro resultados que prolongan el paupérrimo balance del conjunto rojiblanco en el año 2025. Un recorrido que empezó con la derrota en Leganés en enero, el partido que puso fin a la histórica racha de 15 victorias consecutivas. Desde entonces, el Atlético ha sumado únicamente cuatro triunfos en los 17 desplazamientos que ha protagonizado. Un balance impropio de un equipo que aspire a competir por títulos.

Sin la presión que supone jugar en frente de su público, acostumbraba el cuadro colchonero a saltar al campo desconectado. La colección de primeras partes desechadas por los rojiblancos es muy amplia y, aunque su versión solía mejorar tras el descanso, en la mayoría de las ocasiones no resultaba suficiente para llevarse la victoria. No ha sido así este año. Su puesta en escena ante Espanyol, Alavés y Mallorca fue buena, pero la falta de efectividad y la incapacidad para defender la ventaja de la que gozaron en los tres campos terminó por condenarles. Mientras que frente al Liverpool, el equipo reaccionó de maravilla al tempranero 2-0 y consiguió empatar, aunque de nuevo desperdició el motín del que disponía con el postrero gol de Van Dijk que rubricó el triunfo inglés (3-2).

A pesar de la felicidad que se respira en el Atlético, son todavía siete puntos los que le separan del Barcelona, nuevo líder tras la última jornada. Una distancia elevada que provoca que el margen de error del conjunto rojiblanco sea mínimo. Para no descolgarse de la pelea por el título, deben los de Simeone mejorar sus registros como visitante, empezando esta noche ante un Celta que todavía no conoce la victoria en Liga tras siete jornadas y que llega después de disputar la Europa League el pasado jueves. Vigo es el primer paso para empezar a enmendar la gran tarea pendiente del Atlético.