Simeone: «El margen de mejora de Barrios es infinito»

La broma es hasta cierto punto graciosa, pero ya: ¿casi 30 grados un sábado cualquiera de octubre? ¿De verdad? Se huele, se huele también en el césped de los campos de fútbol, es un aroma extraño pero muy reconocible: entrenamientos al sol, entrenamientos todavía con el peso del calor encima, riego, segadora. En la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Majadahonda, sin embargo, Diego Pablo Simeone comparece con una pequeña chaqueta encima: se debe querer mimetizar con Vigo. Mañana juega contra el Celta.

Despacha las preguntas con cierta celeridad, según comienza la ronda. «Celta, Celta, Celta», repite cuando le preguntan por segunda vez consecutiva acerca del lesionado Thiago Almada y su convocatoria con Argentina. Antes, aclara su caso: «Está recuperándose bien. Ayer hizo su primer entrenamiento, y hoy solo una parte. Consideramos que todavía no está para poder competir, y le seguiremos cuidando para que se recupere lo antes posible, pensando también en Osasuna».

El técnico argentino ha querido reivindicar el buen momento de su equipo y el buen jugar del RC Celta, a pesar de sus resultados: «El equipo está trabajando muy bien. La ilusión de ganar siempre genera entusiasmo, y mañana nos enfrentamos a un equipo que juega muy bien. Me gusta mucho ver al Celta, creo que ha merecido ganar muchos de los partidos que luego ha terminado por empatar, pero esto es fútbol. No me imagino otro escenario por su parte que el de un equipo agresivo, valiente y dinámico, y tendremos que llevar el partido a donde creemos que les podemos hacer daño».

Continuando con su equipo, ha insistido: «Las características de los futbolistas siempre acaban determinando el estilo de los equipos. Yo no creo que los entrenadores nos podamos imponer a las características de los futbolistas. Ellos son los que terminan marcando el camino que el entrenador tiene que encontrar para que el equipo responda».

Escatimando en pistas, de Marcos Llorente y Álex Baena ha dicho sentirse muy contento por sus convocatorias por la Selección, así como de Pablo Barrios: «Su margen de mejora es infinito. Hasta donde uno quiera seguir creciendo, estamos aquí para ayudarle». El '14', a pesar de sus «dolencias físicas», llega bien al partido, mientras que el almeriense «hizo un gran esfuerzo para reincorporarse lo antes posible al equipo, y aún está en el proceso de encontrar su mejor nivel. Esperamos que de la selección vuelva mejor incluso de lo que está hoy».