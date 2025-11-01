Simeone: «No sé si es el Giuliano que yo esperaba, pero sí el que él busca»

Son todas buenas noticias para el Atlético de Madrid tras batir al Sevilla en el Metropolitano, donde se medirá también a Union Saint-Gilloise y Levante antes de un nuevo parón de selecciones. Goleada, un nuevo partido sin encajar y la sensación de solvencia ... en un partido sin brillo. Y, de nuevo, el rendimiento decisivo de Giuliano Simeone.

Por tercera jornada consecutiva, el argentino volvió a dejar su impronta en el marcador. Del mismo modo que ante Osasuna y seis días después de su golazo ante el Betis, su pelea y su velocidad permitieron a Almada anotar a placer el segundo gol rojiblanco.

Un nivel al que Giuliano a acostumbrado a su parroquia y que, algo a lo que era reticente al comienzo de su etapa en el Metropolitano, provoca los elogios de su padre. «No sé si es el nivel que yo esperaba, pero sí el que él busca. Es un futbolista que está creciendo, que tiene humildad para seguir mejorando. Tiene que estar en esa línea para ser el jugador que él quiere llegar a ser. Tiene un lugar en el equipo que se ganó y una relación con el grupo que es lo que más valoro», sostuvo Simeone.

Un técnico argentino que confesó la frustración que sentían sus jugadores después de una somnífera primera mitad en la que, con todo, los rojiblancos fallaron tres claras ocasiones de gol. «Cuando termina el primer tiempo estábamos con frustración por que no llegaba el gol. El trabajo del Sevilla fue duro, intenso. Había que tener paciencia, seguir insistiendo y buscando. Era esperado que fueran de más a menos y nosotros teníamos que ir de menos a más. El penalti nos favoreció y los cambios nos dieron otra energía. Al final redondeamos una segunda parte importante».

Asimismo, Simeone se mostró satisfecho por la actuación de tres fichajes que fueron titulares en el proceso de encajar sus piezas de la mejor manera posible. «Me pone muy contento el partido de Ruggeri, de Hancko en el centro de la defensa, el posicionamiento de Baena dándole al equipo lo que necesitaba. Vamos buscando, quieto no me voy a quedar. Vamos a intentar sacar lo mejor de los jugadores que tenemos».

«La búsqueda es tener sociedades, entender que necesitamos de todos. Si logramos mantener ese bloque donde todos se sienten importantes sin importar el tiempo que juegan está claro que el Atlético de Madrid saldrá ganando», sentenció el Cholo.