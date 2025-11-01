Suscribete a
Simeone: «No sé si es el Giuliano que yo esperaba, pero sí el que él busca»

El técnico rojiblanco alaba el rendimiento de su hijo, de nuevo decisivo con una gran arrancada por la banda para asistir a Almada en el segundo gol del Atlético

El Atlético se deshace con solvencia de un Sevilla inofensivo

Giuliano y Simeone, durante el Atlético-Sevilla
Giuliano y Simeone, durante el Atlético-Sevilla EP
Daniel Cebreiro

Daniel Cebreiro

Son todas buenas noticias para el Atlético de Madrid tras batir al Sevilla en el Metropolitano, donde se medirá también a Union Saint-Gilloise y Levante antes de un nuevo parón de selecciones. Goleada, un nuevo partido sin encajar y la sensación de solvencia ... en un partido sin brillo. Y, de nuevo, el rendimiento decisivo de Giuliano Simeone.

