«Con Simeone es complicado que el Atlético vuelva a ganar algo»

El tan manido y amplio concepto español 'persona normal' tiene en Asturias una variante, con matices, de género masculino: 'un paisano'. Tomás González Rivera (62 años) se ajusta al perfil. Madrileño y exfutbolista profesional durante más de una década (1985 a 1996), trabaja en ... el departamento de mantenimiento de Aqualia, empresa de aguas del Ayuntamiento de Oviedo, ciudad donde reside.

Es decir, Tomás tiene hoy un empleo 'normal' y sigue circulando por el mundo como 'un paisano': natural, claro y sin postureo. Ejemplo, cuando describe lo que siente y lo que desea hoy, día en el que Atlético y Oviedo se enfrentan en el Metropolitano: «Siempre fui, soy y seré de del Atleti, pero voy con el Oviedo porque vivo aquí y necesito que salga para arriba (el club asturiano es el colista de 1ª). Lo primero, donde vivo: y después ya, el sentimiento».

Noticia Relacionada Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York, es accionista del Oviedo desde 2012 Pablo Lodeiro El político del momento compró acciones del club asturiano cuando este estuvo a punto de desaparecer hace más de una década

Esa aparente paradoja de Tomás proviene de su doble trayectoria, vital y deportiva: «De familia colchonera, siendo niño fui tres veces a hacer la prueba para entrar en el Atlético. Esas pruebas consistían en poner a 40 o 50 niños a jugar un partido. Era un poco caótico y nunca me cogieron. Seguí jugando en el Puerto Chico, club del Paseo Extremadura (Madrid), me vieron y me llevaron al juvenil del Atlético Madrileño. Cuando terminó la liga me subieron al equipo de Preferente. Ese año subimos a Tercera y a los pocos partidos me llamó Joaquín Peiró (entrenador del Madrileño, que militaba en Segunda). Me subió y me dijo que iba a jugar 20 minutos para ver cómo me veía en la categoría. Jugué el partido entero y hasta ahora».

Tras aquello, enero de 1983, se afianzó en el filial rojiblanco como Tomás II (en aquel equipo también estaba Tomás Reñones). Esa misma temporada ganaron la Copa de la Liga de 2ª, y dos años después jugaron de nuevo la final de dicha competición ante el Oviedo: «Perdimos, y nada más terminar el partido de vuelta (en el estadio Vicente Calderón) me mandaron subir a presidencia. Allí estaban directivos del Oviedo y el secretario técnico del Atlético, y me dijeron que el Oviedo me quería. Me quedé 'flasheado' y les contesté: 'vale'. Nadie había hablado conmigo nada. Nunca en mi vida pensé salir de Madrid, y al final he estado toda la vida fuera de Madrid. Toda mi familia es de allí, yo estaba haciendo la carrera de delineante y con 22 años tuve que arrancar, coger el tren de noche e ir para Oviedo. Fue una aventura que me salió bien».

📷 Los "Tomases" del Atlético de Madrid B (83/84).



🔢 Tomás Reñones y Tomás González, Tomás I y Tomás II.



✔️ El lateral llegó al primer equipo para quedarse y acabar siendo el capitán.



🧳 El centrocampista se buscó la vida en otros lugares: Oviedo, Valencia y Santander. pic.twitter.com/96W8B6obAx — Fútbol Carroza (@FutbolCarroza) January 18, 2023

Y tan bien. Estuvo tres años en Segunda, y al cuarto despegó. En junio de 1988, el Oviedo ascendió y a partir de ahí el fútbol de élite español conoció a Tomás (sin más). Titular indiscutible en el centro del campo azul, fue precisamente ante su Atlético cuando se puso de verdad en el escaparate. Firmó ante los colchoneros dos goles inolvidables: el primero de su carrera en la máxima categoría (2-2 en el Calderón) y un obús, televisado en directo, en la goleada astur de la segunda vuelta (5-2).

«El primero fue de cabeza. Nos tangaron un poco, con un penalti al final para el Atleti, pero empatamos en un campo muy difícil y yo metí un gol en plancha. Lo celebré lo justo, con alegría y un sentimiento especial. Porque aquel día fue mi familia a verme y porque me habían presentado con el primer equipo en la pretemporada 84-85 y estuve entrenando todo el curso con ellos. No pude quedarme en aquella plantilla porque Landáburu era intocable. Por eso aquella noche tenía ganas de hacerlo bien con el Oviedo, y así fue».

Y el 25 de febrero de 1989, el famoso gol desde el centro del campo del viejo Carlos Tartiere: «Conocía bien a Abel —portero con el que coincidió en el Madrileño—, vi que estaba un poco adelantado, disparé y entró. Fue un partido muy bonito, empezamos perdiendo y al final remontamos a un Atlético que tenía un equipazo. Ya era pretendido por algún equipo, pero aquello me dio más alas».

El centrocampista estaba muy a gusto en Oviedo. Quería quedarse, pero no le convenció la oferta de renovación: «Era de los que menos cobraba. Estaba jugando en Primera y ganaba unos 5 millones de pesetas (30.000 euros). Estaba fuera de mi casa, tenía que pagar el piso... El fútbol no era como ahora, entonces era sobrevivir. Antes tenías que demostrar mucho en los partidos para que te pagasen bien, ahora basta con que estés en la plantilla, no hace falta ni que juegues. El más tonto gana lo que yo gané en toda mi vida».

Entonces aparecieron el Sevilla y el Valencia. «El Atlético también preguntó por mí, pero yo quería jugar y ahí no lo veía claro, así que decidí irme al Valencia, donde pasé cinco años buenos».

Tomás soñaba con ser internacional. Nunca lo fue y su lado más atlética lo achaca, en parte, al mayor altavoz y elogios que recibían los jugadores del Real Madrid por el mero hecho de vestir de blanco: «Así ha sido toda la vida. Al Atlético siempre le han despreciado un poco por el hecho de tener menos títulos».

«Cuando terminé en Valencia mi representante me dijo que tenía una oferta del Sporting. 'No, que yo quiero vivir en Oviedo', le respondí. También tenía otra del Celta, pero decidí irme al Racing de Santander por cercanía».

Tomás II aún no conoce el estadio Metropolitano. Tenía pensado acudir hoy, pero no lo hará: «Con los horarios que pone Tebas, sin saber con tiempo cuándo y a qué hora se juega, es complicado programar un viaje».

No verá en directo a su Atlético, el Atlético del Cholo: «Está claro que Simeone nos ha dado un estatus grande, pero con él es complicado volver a ganar algo. Cuando nos jugamos algo, ves que el equipo recula y genera muchas dudas, aunque es verdad que este año mejoró bastante, y si marca un gol intenta meter el segundo. Simeone nos dio la seguridad de estar siempre en puestos Champions y eso es importante. Ahora tiene una gran plantilla y varios jugadores en cada puesto. Falta cambiar de mentalidad y querer ganar títulos».

Hablando de entrenadores, el de su otro equipo, el Oviedo, provoca rechazo en parte de la propia afición carbayona: «El lío es que Carrión estaba en Oviedo y se fue a Las Palmas, entonces un equipo de Primera. La duda razonable aquí es si se fue antes de tiempo sin decir nada o si quería quedarse pero ya tenía firmado el contrato. Las dudas las generó él, pero el club ha tomado una decisión y creo que hay que aceptarla. Ahora bien, lo que hay que exigirle es que saque al equipo adelante».

Noticia Relacionada El Oviedo despide a Paunovic, primer entrenador que cae en Primera: lo sustituye Luis Carrión A. L. Menéndez El técnico serbio que ascendió al conjunto asturiano, víctima del mal comienzo del equipo en la máxima categoría

Para concluir, dos curiosidades, ambas del fútbol de otra época. La primera, sorprendente. Tomás siempre ha usado gafas... excepto cuando jugaba: «Cuando estaba en el Atlético me llevaron a mirarme la vista a ver si me podía poner lentillas, pero un ojo no la aceptaba bien, así que nunca las usé. Yo me quitaba las gafas y jugaba. En largo, en corto y sin problema».

La otra, la razón de su peculiar nombre de usuario en la red social 'X', @bocadillo2: «En los largos viajes que antes se hacían los equipos en autobús, cuando queríamos parar a tomar algo yo gritaba '¡bocadillos!'». Lo dicho: una persona normal. Un paisano.