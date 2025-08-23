Simeone: «La afición tiene razón al estar descontenta»

Diego Pablo Simeone compareció ante los medios tras el empate 1-1 entre el Atlético de Madrid y el Elche CF en el Riyadh Air Metropolitano, correspondiente a la jornada 2 de la Liga. Un resultado que dejó insatisfecha ... a la grada rojiblanca, cuyos pitos fueron asumidos con autocrítica por el técnico argentino.

Preguntado por la reacción de los aficionados, el 'Cholo' fue tajante: «La afición tiene razón, estamos nosotros igual que ellos porque dimos todo para poder ganar el partido y no se pudo ganar. Que estamos trabajando de la mejor manera para seguir explotando las características muy buenas que tienen los futbolistas que tenemos».

Simeone insistió en que el equipo está comprometido y en el camino correcto, pese a los resultados. «No tengo ninguna duda que en la tranquilidad, en la paciencia, en el trabajo y en la búsqueda de seguir mejorando, los resultados, que son lo importante, nos van a acompañar. Y no nos podemos desviar de esto porque hicimos dos partidos que merecimos al menos no perderlos».

Sobre el desarrollo del partido, el técnico rojiblanco lamentó el error que permitió el gol del Elche. «Nos equivocamos en el gol de ellos porque fue un error nuestro. El equipo atacó todo el partido, buscó, intentó, claro que en el final del partido ya ellos más hundidos fue más difícil que al inicio porque estaban más abiertos. Nos quedamos con un sabor no bueno».

Con solo un punto tras las dos primeras jornadas, Simeone apeló al trabajo continuo y a la evolución del grupo. «Tenemos un punto, tenemos dos partidos de los cuales me agarro de lo que el equipo va mejorando y tenemos mucha gente joven donde tenemos que ir incorporándola para que cada día crezca más. Creo que del partido del Espanyol al partido de hoy hubo un crecimiento en el partido».

Pese a la frustración, el entrenador destacó que hay aspectos positivos en el juego colchonero. «Está claro que el resultado que es lo que más me importa y nos importa a todos no está, pero necesitamos seguir trabajando, teniendo paciencia, siguiendo buscando los caminos que se hicieron en gran parte de todo el partido de hoy. Y claro, cuando aparezca la contundencia, que en esto es clave, vamos a sacar más puntos», afirmó el técnico.

En esa línea, Simeone resaltó la importancia de ser efectivos de cara al gol. «Sobre todo la contundencia, que por momentos aparece naturalmente y por momentos se traba. Si nos ponemos a recordar todas las jugadas de gol que hubo en el partido, fueron varias importantes y con buenas situaciones para resolver».

A modo de balance, el entrenador valoró el esfuerzo y la actitud de su equipo, aunque reconoció que no fue suficiente. «Lo bueno es que no estamos hablando de que no atacamos, que el equipo se hundió, que el equipo no fue protagonista, que el equipo no presionó alto, que el equipo no generó juego... Bueno, está claro que empatamos, que no estamos contentos, que teníamos que ganar, pero estamos en el camino que hay que atravesar».

Finalmente, Simeone explicó cómo planea mejorar la eficacia ofensiva: «Con tiempo, con paciencia, con seguir insistiendo en el camino al cual tenemos que trabajar. Hoy, la verdad que no tuvieron situaciones de gol ellos, el contragolpe que lo resolvieron bien; lo podíamos haber resuelto mejor nosotros, pero ellos lo resolvieron bien y aprovecharon ese contragolpe para hacernos el gol».

«Después de lo que hablamos, creo que el equipo está en el camino de querer mejorar, de querer crecer. De parte nuestra tenemos que tener paciencia y obviamente forzarlos para que de a poco crezca el equipo, mejore y podamos sacar los puntos, que es lo que obviamente necesitamos», concluyó el argentino.

El mensaje de Simeone busca calmar las aguas en un inicio de temporada marcado por la impaciencia y las altas expectativas. El técnico se aferra al trabajo diario, la juventud de la plantilla y los brotes verdes en el juego como base para revertir la situación.

Con el apoyo de una afición exigente pero fundamental, el Atlético encara ahora la necesidad urgente de transformar las sensaciones en victorias, confiando en que la contundencia y la confianza serán claves para enderezar el rumbo en las próximas jornadas.