Simeone: «La afición tiene razón al estar descontenta»

El técnico rojiblanco repasó el partido y aseguró que hay que tener paciencia en la presente temporada

Otro petardazo del Atlético

Simeone, durante el Atlético - Elche (1-1)
Simeone, durante el Atlético - Elche (1-1) efe

Pablo Pizarro

Diego Pablo Simeone compareció ante los medios tras el empate 1-1 entre el Atlético de Madrid y el Elche CF en el Riyadh Air Metropolitano, correspondiente a la jornada 2 de la Liga. Un resultado que dejó insatisfecha ... a la grada rojiblanca, cuyos pitos fueron asumidos con autocrítica por el técnico argentino.

