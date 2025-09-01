Un roto a la filosofía cholista

Durante años fue uno de los mantras del cholismo. Un símbolo que no solo construyó una filosofía de juego, sino también un modo de vida: salir mordiendo, adelantarse en el marcador y, a partir de ahí, resistir. Siempre. Así se ganaron títulos y se compitió ... contra los mejores de Europa. Un método poco ortodoxo, tachado de defensivo y cobardón por sus detractores, pero eficaz la mayoría de las veces. El Atlético era el máximo exponente del 'unocerismo', esa liturgia de la angustia que convertía cada minuto en un ejercicio de supervivencia. Un suplicio para el espectador, pero un abrigo cómodo para los colchoneros.

Este año no hay rastro de aquello. El Atlético -dos puntos de nueve posibles en las tres primeras jornadas, aún sin catar la victoria- ha sido incapaz de mantener la ventaja inicial en cada uno de esos partidos. La evaporó de raíz en el estreno liguero ante el Espanyol, donde los dos goles encajados en la segunda mitad borraron de un plumazo el extraordinario tanto de falta de Julián Álvarez. Y la desperdició de forma parcial en los dos encuentros posteriores, con un patrón idéntico. En el Metropolitano, frente al Elche, la alegría tras el gol de Sorloth duró siete minutos (del 8 al 15), lo que tardó Rafa Mir en equilibrar el marcador. El mismo lapso que necesitó el Alavés, el pasado sábado en Mendizorroza, para neutralizar el polémico tanto de Giuliano. Tres partidos con ventaja inicial, tres partidos sin victoria. Como consecuencia, el Atlético firma su peor arranque liguero desde la temporada 2009-2010, cuando apenas sumó un punto de nueve con Abel Resino en el banquillo.

«Es raro lo que pasa, marcar primero es lo más difícil…», concedió Simeone en la rueda de prensa posterior al partido con el Alavés. El técnico reconoció las carencias de su equipo en este inicio de campaña, sobre todo en cuanto a contundencia ofensiva. «Tuvimos situaciones en todos los partidos para cerrarlo. Este momento siempre lo pasamos, esperemos que sea corto y lo podamos cambiar desde el partido con el Villarreal. Tenemos que seguir trabajando de la misma manera y esperar a los futbolistas que tenemos, que son importantes. Van a terminar generando todo lo que tienen. Necesitamos tiempo y paciencia». En estas tres jornadas, el Atlético ha firmado 43 remates, de los cuales solo 16 encontraron portería. Ni Sorloth ni Julián Álvarez se libraron de las críticas tras el tropiezo en Vitoria.

«Qué voy a decir. Podemos hablar de jugar mejor o peor o no sé qué, pero puntos no hay y los deberíamos tener», deslizó Jan Oblak en un tono más ácido que el de su entrenador. «Es culpa nuestra. Porque el balón no nos entra y el de ellos sí. Deberíamos hacerlo mejor». El esloveno, Zamora el curso pasado, lideró entonces a un equipo que parecía recuperar la solidez defensiva de antaño, cerrando la Liga con apenas 30 goles en contra, la cifra más baja desde el título de 2021. Hoy, la muralla vuelve a resquebrajarse.

Ruido en el ambiente

El mal inicio ha desatado preocupación y críticas en dosis idénticas. La planificación veraniega se discute ya a voces: la calidad de algunos fichajes, su conveniencia, el reparto de roles y los huecos que aún faltan por rellenar... Tanto ruido a estas alturas solo tiene un antídoto: un golpe de efecto en el mercado. Pese a que desde las oficinas del Metropolitano se aseguraba que la plantilla estaba cerrada, se ultima la llegada del extremo argentino Nico González, procedente de la Juventus. Será el regateador tantas veces reclamado. Con 27 años y 43 internacionalidades a la espalda, aterriza en Madrid tras un paso discreto por Turín, donde llegó procedente de la Fiorentina, el club que mejor aprovechó sus virtudes. Falta por ver si su incorporación obliga a una salida de última hora.