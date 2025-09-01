Suscribete a
Un roto a la filosofía cholista

El Atlético, otrora el máximo exponente del 'unocerismo', es incapaz ahora de mantener sus ventajas

Simeone y un desastroso inicio de Liga

Simeone da instrucciones a sus jugadores en Mendizorroza
Simeone da instrucciones a sus jugadores en Mendizorroza AFP
Javier Asprón

Javier Asprón

Durante años fue uno de los mantras del cholismo. Un símbolo que no solo construyó una filosofía de juego, sino también un modo de vida: salir mordiendo, adelantarse en el marcador y, a partir de ahí, resistir. Siempre. Así se ganaron títulos y se compitió ... contra los mejores de Europa. Un método poco ortodoxo, tachado de defensivo y cobardón por sus detractores, pero eficaz la mayoría de las veces. El Atlético era el máximo exponente del 'unocerismo', esa liturgia de la angustia que convertía cada minuto en un ejercicio de supervivencia. Un suplicio para el espectador, pero un abrigo cómodo para los colchoneros.

