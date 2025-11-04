Relajación, angustia y victoria para un espeso Atlético

No perdona la Champions la relajación y cerca está de pagarlo el Atlético de Madrid. Es un espeso y sufrido encuentro por parte de los rojiblancos, pero reaccionan a tiempo y saben resistir en el tramo final para imponerse al Union Saint-Gilloise belga ... gracias a los tantos de Julián Álvarez, Gallagher y, tras el gol de Sykes que inunda de angustia el desenlace del partido, la sentencia de Llorente.

Atlético de Madrid 3-1 Union Saint-Gilloise Liga de Campeones | Fase liga (jornada 4) At. Madrid: Oblak; Molina, Le Normand (Giménez, min.26), Hancko, Ruggeri; Giuliano (Llorente, min.88), Barrios, Koke (Almada, min,62), Baena (Gallagher, min.62); Griezmann (Sorloth, min.62) y Julián Álvarez.

Union SG: Scherpen; Khalaili (Patris, min.85), Mac Allister, Burgess, Sykes; Zorgane, Van de Perre (Rasmussen, min.74), Schoofs (David, min.60), Niang; Rodríguez (Giger, min.74) y Ait El Hadj (Boufal, min.74).

Goles: 1-0, min.39: Julián Álvarez. 2-0, min.72: Gallagher. 2-1, min.80: Sykes. 3-1, min.90+6: Llorente.

1-0, min.39: Julián Álvarez. 2-0, min.72: Gallagher. 2-1, min.80: Sykes. 3-1, min.90+6: Llorente. Árbitro: Espen Eskas (Noruega). Amonestó con tarjeta amarilla a Molina (min.68) por parte del Atlético de Madrid, y a Van De Perre (min.45), Niang (min.66) y Mac Allister (min.81) en el Union Saint-Gilloise.

Salta la noticia una hora antes el comienzo del encuentro. 32 encuentros con todos los minutos disputados después, precisamente llega el descanso de Llorente. El madrileño es una de los cuatro cambios que introduce Simeone junto a Giménez, Nico González y Sorloth, que dejan su sitio a Nahuel Molina, Le Normand, el recuperado Barrios y Griezmann. La puesta en escena atrevida y dominante del Union sorprende al Atlético, que al igual que ante el Sevilla, opta por replegarse y quedar a merced de su rival.

Los belgas combinan a gran velocidad, con mucha movilidad y calidad. A falta del último pase para generar ocasiones de peligro, el Saint-Gilloise se presenta en el Metropolitano con personalidad. Y los rojiblancos lo hacen con una relajación como la que lleva al feudo colchonero al susto generalizado al ver un control de Oblak encaminarse a la portería, finalmente arreglado por el esloveno. Kevin Rodríguez perdona el primero y la preocupación en el conjunto colchonero es palpable.

23 minutos tarda en llegar el primer disparo atlético, un inofensivo y lejano remate de Julián. Poco después, un golpe en la rodilla de Le Normand le causa un traumatismo y le obliga a ser sustituido por Giménez, un parón en el que los rojiblancos aprovechan para ajustar y sacudirse el dominio belga. Aumentan sus datos de posesión, pero la sensación sigue siendo de incomodidad en el encuentro. Hasta que Barrios, el más móvil en su regreso al equipo, encuentra la carrera de Giuliano con un gran envío. El argentino, sin ser su mejor partido, hace halago de velocidad y fuerza, aguanta el embiste de la zaga belga y le cede el gol a Julián, que mejora su control con una potente volea. Un premio a una espesa y pobre primera mitad del Atlético que cerca está de doblar Griezmann antes del descanso, aunque el tanto del galo es anulado por fuera de juego.

Le sienta bien el gol al conjunto madrileño, que tras el paso por vestuarios se asienta en campo rival y reduce la amenaza del Saint-Gilloise, pero pasa de ser un equipo agarrotado a uno temeroso. El miedo a cometer un error que pueda costar el empate puede más que la ambición por ampliar su renta para dejar encarrilado el encuentro. Trata Simeone de refrescar a los suyos con la entrada de Gallagher, Almada y Sorloth, quien reclama penalti en la primera pelota que toca, pero el efecto inmediato conseguido es el contrario, ya que los belgas asumen el dominio y no celebran el empate de David por centímetros. Aunque minutos después aparecen cuatro de las piernas frescas para hacer el segundo tanto, las del noruego para conducir un contraataque en el que el rechace de su disparo es recogido por las del inglés para alojar su disparo en el escuadra.

Lo que se antojaba un desenlace tranquilo se llena de incertidumbre con el cabezazo de Sykes que recorta distancias para el conjunto belga, después de una pérdida de Giménez en la que Oblak salva el tanto de David. Trata un agotado Barrios de contagiar de tranquilidad a sus compañeros, pero el nerviosismo se hace hueco. Oblak evita un mano a mano de David, Julián marra el suyo al toparse con un gigante Scherpen y el Metropolitano encoge la respiración cuando el Union desperdicia un manifiesto cabezazo en el área pequeña. Llorente anota el tercero en el descuento, serena al personal y, con más sufrimiento y menos juego del esperado, pero el Atlético celebra su segunda victoria europea.