Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

Atlético 3 - Union Saint-Gilloise 1

Relajación, angustia y victoria para un espeso Atlético

LIGA DE CAMPEONES | FASE LIGA (JORNADA 4)

Los rojiblancos suman un sufrido triunfo ante el Union Saint-Gilloise belga en el que Julián y Gallagher golpearon primero, Sykes llenó de nerviosismo el tramo final y Llorente sentenció

Giuliano pelea un balón con Niang durante el Atlético-Union Saint-Gilloise
Giuliano pelea un balón con Niang durante el Atlético-Union Saint-Gilloise EP
Daniel Cebreiro

No perdona la Champions la relajación y cerca está de pagarlo el Atlético de Madrid. Es un espeso y sufrido encuentro por parte de los rojiblancos, pero reaccionan a tiempo y saben resistir en el tramo final para imponerse al Union Saint-Gilloise belga ... gracias a los tantos de Julián Álvarez, Gallagher y, tras el gol de Sykes que inunda de angustia el desenlace del partido, la sentencia de Llorente.

