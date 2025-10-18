El regreso del 'unocerismo', gracias a Oblak y a pesar del arbitraje: «Hay cosas que no se entienden»

Misión cumplida para el Atlético de Madrid, con más sufrimiento del esperado y con el regreso del 'unocerismo' que tanta gloria dio a la parroquia colchonera. Tres episodios marcaron el devenir de la victoria ante Osasuna: el polémico gol anulado a Baena, el ... tanto de Almada y el paradón de Oblak para frustrar la ocasión de Budimir.

«Hay cosas que no se entienden» fue la primera respuesta de Simeone al ser abordado por el fuera de juego de Griezmann señalado entre el VAR y De Burgos Bengoetxea, aunque posteriormente el argentino añadió que a pesar de que hay tres personas que revisaron esa jugada, los colegiados de la sala VOR y el principal, «decidieron lo contrario a lo que estamos viendo todos».

El Atlético se resintió de la decisión arbitral y su buen inicio terminó por desembocar en un atasco general sumado a la ineficacia en las ocasiones generadas. «El equipo encaminó bien el partido hasta el gol de Baena, después hubo un encuentro más trabado. En el segundo tiempo, lo buscó, corrió riesgos y una buena jugada de Giuliano y la buena llegada de Almada hizo que el partido viniera para nosotros», sostuvo el argentino.

Una victoria que cerca estuvo de esfumarse cuando la afición navarra casi celebraba el gol del empate de Budimir, pero apareció Oblak para evitarlo. «No es la primera vez, no me sorprende. Estamos acostumbrados a estas situaciones y nos pone contentos porque no nos hicieron gol», presumió Simeone.

Respecto al parón inicial de 15 segundos de los futbolistas como protesta por el Villarreal-Barcelona de Miami, el técnico rojiblanco sostuvo que «es difícil de interpretar». «La localía la pierde el equipo que juega de local, 200 horas para viajar, un estadio en el que solo jugarán una vez... Hay que respetar», sentenció.