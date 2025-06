PSG - Atlético de Madrid, en directo: última hora del resultado, ganador y goles del partido del Mundial de Clubes hoy

Sigue en directo cuánto va, resultado y goles del PSG - Atlético de Madrid, partido del Mundial de Clubes, domingo 15 de junio.

Simeone ha elegido a los once que debutarán en esta competición con los mejores clubes del mundo, y cuenta con Oblak, Marcos Llorente, Lenglet, Javi Galán, Le Normand, De Paul, Barios, Sergio Lino, Griezmann, Julián Álvarez y Giuliano.

Acaba de mostrar la retransmisión televisiva una imagen de las gradas del estadio y la imagen es terrible. Me temo que va a ser uno de los puntos débiles de este torneo. La sensación, desde luego, es de muchos sitios vacíos. Puede que ahora mismo haya más gente en el Mirandés-Oviedo que aquí...

Tras una americana cuenta atrás, como no podía ser de otra forma, ha sacado de centro el campeón de Europa, que ya mueve la pelota...

El equipo de Luis Enrique se está haciendo con el dominio de la pelota. El Atlético espera y no tiene problema en replegarse y juntarse cerca del área de Oblak.

Se queja el del Atlético de un manotazo en la cara, pero no lo ha visto así el colegiado del partido, el rumano Istvan Kovacs.

Se iba el rojiblanco como una bala hacia la portería de Donarumma y cayó en el forcejeo con Marquinhos. Pero no pita nada el árbitro.

«Piden al árbitro, Kovacs, que revise una acción, por un posible manotazo de Nuno Mendes a Giulian, cuando no estaba el balón en esa zona. Mueve el brazo pero no le da en la cara, que era lo que reclamaban , y por tanto el VAR no entra»

La presión de los de Luis Enrique está asfixiando al cuadro madrileño, que no consigue enlazar tres pases seguidos en campo rival.

Muy superior el PSG, con y sin balón. El Atlético necesita añadir un plus de intensidad a su juego. Con este segundo gol se les hace cuesta arriba el partido a los de Simeone.