No hay penalti del Atlético por ningún lado; y sí es falta la de Fermín en el gol de Lewandowski

En el minuto 71 del partido Atlético-Lille el italiano Marco Guida sancionó un penalti contra el Atleti por una supuesta mano, o un mínimo toque de Koke, a un rival. No veo penalti por ningún lado, por eso no sé si es por ... mano o por golpe a un adversario.

Viendo las repeticiones no me explico cómo el VAR no ha llamado al árbitro para que revisara la acción. No hay nada de nada.

Por su parte, en el minuto 35 del Barcelona-Bayern Lewandowski marca el 2-1. Los alemanes piden falta previa de Fermín al defensor por empujón. Para mí es falta, porque le empuja cuando el defensor está en el aire. Es fallo de árbitro de campo, pero no es un error grosero para que intervenga el VAR, ya que la jugada es clara y la ven claramente tanto el árbitro como el asistente.