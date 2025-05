Osasuna no encuentra rival en un Atlético perdido lejos del Metropolitano

Osasuna ansía jugar competición europea y el Atlético de Madrid aguarda impaciente el final de la Liga para afrontar el Mundial de Clubes. La diferencia de objetivos se plasma sobre el césped, en el se juega a lo que quiere el conjunto navarro, que suma ... un valioso triunfo gracias a los cabezazos de Catena y Budimir. A los rojiblancos, por su parte, la intención y el entusiasmo apenas les dura unos minutos y encajan una nueva derrota en un final de temporada para el olvido.

No es El Sadar la mejor plaza para que el Atlético se quite el mal sabor de boca de sus últimas actuaciones lejos del Metropolitano, pero el inicio de los rojiblancos muestra algo de esperanza. Con el regreso de Julián Álvarez tras cumplir sanción como única novedad respecto al once que goleó a la Real, dos tempranos avisos de Sorloth y Barrios, detenidos por Herrera y el larguero, invitan al optimismo a la parroquia colchonera.

Pero, con el paso de los minutos, Osasuna logra conducir al Atlético a atascarse en el embudo en el que convierte su mitad de campo. Sin amenaza por las bandas y con sobreabundancia de futbolistas por dentro, incluido un Julián a menudo retrasado para entrar en contacto con el balón, todos los intentos rojiblancos se estrellan contra las camisetas rojillas. El conjunto navarro se aferra a la presión y el balón parado para encontrar premio. La primera recuperación peligrosa no es aprovechada por Aimar, pero un gran saque de esquina dispuesto por Bryan Zaragoza es rematado a la red por Catena, cuyo imponente salto le aúpa sobre toda la zaga atlética.

El plan navarro sigue con éxito su curso, mientras la lucidez y el ritmo en el Atlético brilla por su ausencia. Barrios se multiplica en busca de espacios y es un centro del canterano desde la derecha el único que logra coger desprevenida a la defensa de Osasuna. Sorloth, destinatario del genial envío, se deshace de su marca y busca con un cabezazo el contrapié de Herrera. Pero el meta mirandés se percata de ello y protagoniza una intervención decisiva para impedir el tanto del noruego.

Como viene siendo habitual lejos del Metropolitano, el planteamiento fallido de Simeone le obliga a modificarlo tras el paso por vestuarios. En Pamplona, los revulsivos son Lino y Azpilicueta, ovacionado en la estadio que le vio nacer. Sin tiempo para apreciar su resultado, un fuerte golpe de la cabeza de Barrios contra el cuerpo de Llorente provoca un gran susto ante su repentina caída, aunque finalmente la conmoción del canterano atlético no va a mayores y este se marcha del campo sobre su propio pie. Es Molina el elegido para ocupar su sitio, seguido poco después por Griezmann, Correa y, finalmente, Gallagher.

El carrusel de cambios permite el Atlético aumentar su ritmo de juego y plantarse en campo rival, aunque apenas consigue perturbar la tranquilidad de la que ha gozado Osasuna durante toda la tarde. Posesiones lentas, sin profundidad, sin apenas movimiento y abusando del balón largo. Y el conjunto navarro, en cuanto se le plantea la opción, sentencia el encuentro. Boyomo, más atento e intenso que Correa, se hace con la posesión y se asocia con Kike Barja, que aprovecha sus minutos desde el banquillo con un buen centro mejorado por el genial movimiento y remate de Budimir, que alcanza la veintena de goles y se asienta como el tercer mejor delantero de la Liga.

Vicente Moreno, que disfruta de sus últimos partidos como técnico de Osasuna, ubica a su equipo empatado con el Rayo en el octavo puesto, que da acceso a la Conference League. A falta de dos jornadas, El Sadar todavía sueña con regresar a Europa. Lo contrario que Simeone y el Atlético, que encadenan su tercera salida del Metropolitano sin ganar en un nuevo partido en el que, además del resultado, desprenden la sensación de equipo derrotado.