El origen del gran apagón según Marcos Llorente: «Conspiraciones»

No se puede decir que Marcos Llorente (30 años) sea de los que no se mojan sobre asuntos de trascendencia. Lo discutible, o no, son esas opiniones. El futbolista del Atlético de Madrid ha vuelto a desatar la polémica tras publicar una historia en su cuenta de Instagram al hilo del gran apagón eléctrico sufrido este lunes en toda la Península Ibérica.

Mientras expertos y políticos se devanan los sesos buscando el origen de la impresionante caída de luz que dejó a oscuras a España, Llorente parece tenerlo claro: «La vida pasa y las 'conspiraciones' van haciéndose realidad».

El jugador madrileño ilustra su publicación con un vídeo en el que él y varios miembros de su familia aparecen en las mismas circunstancias que los miles de viajeros de tren que se vieron afectados por el apagón. Según se deduce de las imágenes, Llorente aprovechó que no hubo jornada de Liga el pasado fin de semana y Simeone les dio varios días libres para salir de Madrid. El lunes regresaba a casa y se encontró con el apagón.

Abundando en la teoría conspiranoica, Llorente deja en su última publicación otra de esas frases grandilocuentes en las que tanto se prodiga: «En un mundo de locos es al cuerdo al que llaman loco».