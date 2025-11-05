Una nuevo partido de menos a más y un final sufrido: «Entramos en ese tiempo peligroso que podía haber sido 2-2 o 3-1»

La entidad del rival y la fortaleza del Metropolitano invitaban a confiar en un triunfo del Atlético de Madrid, pero su relajación y la intensidad del Union Saint-Gilloise lo complicaron de inicio. Ni siquiera con el 2-0 se pudo sosegar el conjunto ... rojiblanco, ya que los belgas recortaron distancias y mantuvieron la incertidumbre y el nerviosismo hasta el final, cuando llegó el definitivo 3-1.

Para Simeone no fue una situación inesperada, ya que este equipo fue ganando por 3-0 al PSV hasta el 87 y contra el Inter hizo un primer tiempo «muy bueno». «Fuimos de menos a más, parecido al Sevilla. Su trabajo defensivo generó dificultades para encontrar espacios y su intensidad para recuperar y salir generó peligro».

No como resultado de su juego, pero Julián adelantó al Atlético antes del descanso, lo que ayudó a los rojiblancos a mejorar. «El segundo tiempo fue mejor, estuvimos más cerca del partido que queríamos hacer. Controlamos mejor el juego, llegó el segundo y después la falta que podíamos haber evitado», en la que llegó el gol del Union SG. «Entramos en ese tiempo peligroso que podía haber sido 2-2 o 3-1. Por suerte fue 3-1», aseguró el técnico argentino.

Simeone, que al comienzo de su comparecencia tuvo un recuerdo al fallecido Daniel Willington, entrenador con el que debutó a los 17 años en Vélez, volvió a congratularse por el rendimiento de Giuliano, que sin ser el mejor de sus últimos partidos volvió a dejar varias acciones definitorias, como su arrancada y una nueva asistencia en el tanto de Julián. «Se le ve con más seguridad, más confianza. Pero quiere más, seguro que quiere más. Necesita trabajo y humildad. Cuando está bien es muy importante para nosotros».

Una situación parecida a las de Barrios, que regresó de lesión y disputó los noventa minutos. «Cada día crece más, aspira a más, como Giuliano. Tiene fuerza, trabajo, recuperación, es intenso, ataca, defiende. Hay que cuidarlo y él no tiene que escucharlo para que mantenga esa humildad», añadió el entrenador rojiblanco.

Asimismo, se mostró satisfecho por el rendimiento de los cambios, que fabrican el segundo y el tercer gol, obra de Gallagher y Llorente, con dos transiciones, y la actitud mostrada por Sorloth. «Me encantaron los cambios, nos siguen dando cosas importantes. Sorloth, cuando rompe los espacios, cuando tiene esa valentía para atacar, es muy potente. Me pone contento por él porque lo necesitamos en su mejor versión», sentenció.