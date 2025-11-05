Suscribete a
Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

FÚTBOL / LIGA DE CAMPEONES

Una nuevo partido de menos a más y un final sufrido: «Entramos en ese tiempo peligroso que podía haber sido 2-2 o 3-1»

Simeone se muestra satisfecho con el rendimiento de sus hombres de banquillo, entre ellos los goleadores Gallagher y Llorente, y un Sorloth ofensivo: «Cuando tiene esa valentía para atacar es muy potente»

Relajación, angustia y victoria para un espeso Atlético

Simeone, durante el Atlético-Union SG
Simeone, durante el Atlético-Union SG EP
Daniel Cebreiro

Daniel Cebreiro

La entidad del rival y la fortaleza del Metropolitano invitaban a confiar en un triunfo del Atlético de Madrid, pero su relajación y la intensidad del Union Saint-Gilloise lo complicaron de inicio. Ni siquiera con el 2-0 se pudo sosegar el conjunto ... rojiblanco, ya que los belgas recortaron distancias y mantuvieron la incertidumbre y el nerviosismo hasta el final, cuando llegó el definitivo 3-1.

