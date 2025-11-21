En los años 60 del pasado siglo 'El Vasco' Madinabeytia formó una línea defensiva extraordinaria y duradera junto a sus compañeros Rivilla, Griffa y Calleja. Le había precedido otro gran portero, Pazos, que llamaba la atención por su simpatía y caballerosidad ex ... aequo con Verde, Chuzo y Miguel en la expedición de aquel viaje iniciático a Bulgaria para enfrentarse al CDNA de Sofía.

En los 70 defendió la portería rojiblanca el sobrio y seguro Roberto Rodríguez, 'Rodri', que compartió puesto con el donostiarra Zubiarrain, quien tuvo un paso efímero por el Atleti, ya que una grave lesión le apartó definitivamente del fútbol. Más efímero fue el paso de otro portero de aquella época, José Luis Mur Vidaller, a quien su pronta retirada le hizo dedicarse a su otra gran afición, la fotografía, en la que ha triunfado plenamente. A ellos les sucedió Reina, excelente cancerbero que tuvo la mala fortuna de despistarse en el último segundo de la Final de la Copa de Europa de 1974. El cántabro José Pacheco logró la Intercontinental.

En los 80 ocuparon el marco Mejías y Abel Resino, dos arqueros canteranos. Desde 1991, Abel ostenta el récord de imbatibilidad en la Liga española. El 'Pato' Fillol colchonero no parecía el mismo que había deslumbrado en el Mundial de Argentina. Y el gran portero del doblete fue el inolvidable Molina, que al principio ponía nervioso a todo el mundo, ya que jugaba de líbero, siempre adelantado, y era de temer que cualquier disparo lejano del equipo contrario acabara sorprendiéndolo. En la actualidad defiende la portería atletista San Oblak, cuyas intervenciones prodigiosas han salvado al equipo en muchísimas ocasiones. En el Madrileño sobresale Esquivel.

También pasó por el Atleti Courtois, portero excepcional pero obsesionado por provocar a la afición rojiblanca desde que cambió de colores y se situó (según él) «en el lado bueno de la historia». Proclama continuamente su acendrado madridismo desde la cuna, que pareció haber olvidado durante aquellos minutos de celebración por la Copa conseguida en el Bernabéu frente al eterno rival (que por entonces era el otro) en la que gritaba a pleno pulmón, como el peor de los ultras, una canción muy fea que aludía a los saltos de un pequeño canguro y a los madridistas. Todo un caballero.