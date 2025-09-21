Mallorca - Atlético de Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy

Malorca - Atlético de Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy

El Mallorca y el Atlético de Madrid disputan este domingo, 21 de septiembre, su quinto partido del campeonato nacional de Liga. El equipo de Simeone llega a la cita después de firmar un buen partido y una victoria ante el Villarreal en la jornada anterior.

El Mallorca, por contra, bajo la batuta de Jagoba Arrasate, vive un inicio de campeonato convulso. Todavía no conoce el triunfo, tiene un solo punto y ocupa la penúltima posición de la clasificación. Necesita ganar para no verse envuelto definitivamente en la primera crisis del curso.

Horario del Mallorca - Atlético de Madrid hoy

El atractivo Mallorca - Atlético de Madrid, encuentro que se disputa este domingo en Son Moix correspondiente a la jornada 5 de la Liga, está programado para las 16.15 horas.

Dónde ver el Mallorca - Atlético de Madrid en televisión y online

El encuentro de Liga entre el Mallorca y el Atlético podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal DAZN. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de la jornada 5 de Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.