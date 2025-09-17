Dónde ver online y en televisión al Atlético de Madrid hoy en Champions y a qué hora juega el partido contra el Liverpool

Conoce a qué hora empieza el partido de hoy entre el Liverpool y el Atlético de Madrid y dónde verlo online y en televisión

El Atlético de Madrid visita Anfield hoy miércoles 17 de septiembre para dar el pistoletazo de salida a su campaña particular de UEFA Champions League. Enfrente tendrá a un Liverpool plagado, plagado de estrellas, más aún tras la incorporación de Alexander Isak, que querrá presentar con firmeza su candidatura al título. Un estudiante repeinado y con plumas nuevas y afiladas el primer día de clase y otro, en fin, con los bolis de siempre, sucios y mordidos.

Los del Cholo, eso sí, viajan a Inglaterra con un ligero mejor sabor de boca de lo temido tras vencer por 2 goles a 0 al Villarreal en el Riyadh Air Metropolitano el pasado sábado. Si bien asusta pensar en el Liverpool desde España, lo cierto es que Arne Slot y compañía vienen ganando todo, sí, pero recurriendo a la épica, sin duda legítimo, pero también sospechoso, o potencialmente sospechoso.

A qué hora es el Liverpool contra Atlético de Madrid hoy

El partido entre Liverpool y Atlético de Madrid por su primera jornada de UEFA Champions League 2025/26 se disputa hoy miércoles 17 de septiembre a las 21:00 horas en Anfield.

Dónde ver el Liverpool contra Atlético de Madrid de Champions en televisión y online

El Liverpool contra Atlético de Madrid podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión correspondiente de Movistar Plus en el canal Liga de Campeones dial 60. En cualquier caso, ABC ofrecerá una cobertura minuto a minuto en su portal web, así como la mejor crónica a leer al término del partido.