La cara de Julián Álvarez que resume al Atlético

«Y quedó al descubierto la verdad sobre algunos jugadores a los que la propaganda acostumbra a elevar de forma tan exagerada como intencionada a estas alturas de curso»

Un decepcionante Atlético se deja remontar en Cornellà

Julián, en el banquillo, nada más ser sustituido
José Miguélez

La cara de Julián Álvarez en el banquillo nada más ser sustituido lo describe posiblemente mejor que unas cuantas palabras. Ese lento movimiento de cabeza de un lado a otro, retrato de impotencia y frustración, lamento resignado ante lo que no tiene explicación, el viejo « ... este Atleti» murmurado bajando por el paseo de los Melancólicos tras un partido cualquiera en el Calderón. La definición del Atlético. Pasan los años, pero la sensación que deja este equipo es la misma. Con Simeone también.

