Insólito: la defensa que se viste de portera durante 40 minutos y sostiene al Atlético

Antes del encuentro entre Newcastle y Atlético de Madrid, sus homólogas femeninas se enfrentaron en el mismo escenario. Un encuentro que terminó con el mismo resultado, 0-2 a favor del conjunto rojiblanco, pero en el que se vivió algo casi insólito: una defensa vestida de portera durante casi 40 minutos.

Iniciada la segunda mitad, cuando los goles de Boe Risa y Macarena Portales ya imperaban en el marcador, llegaron las primeras sustituciones. Una de ellas se produjo en la portería, donde Patricia Larqué dejo su sitio a Lola Gallardo.

Menos de diez minutos después, una mala salida de la meta sevillana le llevó a hacer uso de sus manos fuera del área para evitar el tanto inglés, lo que provocó su expulsión. Sin más porteras en la convocatoria, asumió la lateral Silvia Lloris el reto de poner los guantes hasta el final del encuentro.

Cierto es que apenas tuvo trabajo, pero dejó una buena intervención a un disparo de Nobbs al poco de ponerse bajo palos. Con todo, la murciana sostuvo a su equipo y fue capaz de aguantar casi 40 minutos sin encajar un gol.