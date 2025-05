Incomprensión por el penalti y autocrítica a partes iguales: «Nadie lo entiende, pero tampoco nos vamos a quejar»

El Atlético de Madrid se complica la vida en la Champions League. No tanto por la 27º posición que ocupa en la clasificación, que supondría su eliminación directa, sino por las dos derrotas que suma en apenas tres partidos. Ante el Lille, hasta el primer tanto de los franceses, era un gran partido de los Simeone, aunque erráticos en la definición. Pero las facilidades defensivas y la alarmante ausencia de capacidad de respuesta terminaron por condenar a los rojiblancos.

Un encuentro que para Simeone explica de forma muy sencilla: la falta de acierto de los suyos y el surrealista penalti indicado por el italiano Guida, que ha supuesto el 1-2 a favor de los galos. «Antes del brutal error del árbitro, no tuvimos la contundencia necesaria y esta competición no te perdona», a lo que añadió que se encuentran en un «momento complicadísimo» en la Liga de Campeones, «seguramente con menos opciones».

Sobre la polémica jugada, el técnico argentino comparte la opinión generalizada: incomprensión. «Ojalá que encontremos algo para decir que fue penalti. Primero dijo que fue mano, después que Koke había empujado a uno... -mantuvo-. No hay nada, muchachos. Ojalá podamos ver algo, que la UEFA o no se quién lo explique».

Oblak tampoco fue capaz de explicar los motivos que llevaron al italiano a pitar y al VAR a no intervenir en la jugada. «Pita mano, pero al final no sé qué ha pasado. Nadie lo entiende, espero que él sí. Es increíble», criticó el esloveno, quien no quiso escudarse en esta acción para explicar la derrota del Atlético: «Tampoco nos vamos a quejar. Nos ha perjudicado, pero si hubiéramos hecho el trabajo que teníamos que hacer, este error no nos podría haber castigado».

El meta rojiblanco, siempre con un elevado tono de autocrítica, no fue menos después de la derrota ante el Lille. Preguntado por el margen de error del que todavía goza el Atlético, al tener cinco jornadas por delante, mantuvo que «después de perder, siempre lo dices. Todavía, todavía... Pero ya hoy teníamos que ganar y no lo hemos hecho. Claro que quedan partidos y que ganar partidos, pero eso mismo dijimos después de Lisboa».

Otro de los factores a tener en cuenta a la hora de analizar el partido es el ambiente del Metropolitano, huérfano de su grada de animación debido a la decisión del Frente Atlético a modo de protesta contra el club. Preguntado por cómo lo vivió desde su banquillo, Simeone se tomó unos segundos de reflexión y, entre apenado y con el freno de mano echado, sentenció: «Como se ha vivido, como lo han visto todos».