Atlético 3 - Levante 1

Griezmann derriba la fortaleza del Levante

LIGA | JORNADA 12

Un doblete del galo desde el banquillo brinda el triunfo a un buen Atlético, que se adelantó con un autogol de Dela y sufrió un día más a balón parado, en el que llegó el empate de la mano de Manu Sánchez

Griezmann celebra su segundo gol ante el Levante
Griezmann celebra su segundo gol ante el Levante
Daniel Cebreiro

El Atlético de Madrid cerraba su semana como local ante un rival de pésimo recuerdo como el Levante, ganador en sus dos últimas visitas al Metropolitano. No traducen su dominio en el marcador los rojiblancos hasta la aparición de Griezmann, que tumba la ... fortaleza del conjunto granota con un doblete desde el banquillo. Un autogol de Dela adelanta a los de Simeone, pero su pésima defensa a balón parado concluye con el empate de Manu Sánchez. Una igualada que se mantiene hasta la entrada del francés, que agranda su leyenda como colchonero en un nuevo rol pero con la misma capacidad de ser decisivo. Dos goles que permiten a los suyos afrontar el parón de selecciones con una victoria e igualar momentáneamente al Barcelona en la clasificación.

