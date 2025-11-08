Griezmann derriba la fortaleza del Levante

El Atlético de Madrid cerraba su semana como local ante un rival de pésimo recuerdo como el Levante, ganador en sus dos últimas visitas al Metropolitano. No traducen su dominio en el marcador los rojiblancos hasta la aparición de Griezmann, que tumba la ... fortaleza del conjunto granota con un doblete desde el banquillo. Un autogol de Dela adelanta a los de Simeone, pero su pésima defensa a balón parado concluye con el empate de Manu Sánchez. Una igualada que se mantiene hasta la entrada del francés, que agranda su leyenda como colchonero en un nuevo rol pero con la misma capacidad de ser decisivo. Dos goles que permiten a los suyos afrontar el parón de selecciones con una victoria e igualar momentáneamente al Barcelona en la clasificación.

Oblak; Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri (Molina, min.79); Giuliano (Nico González, min.73), Barrios (Griezmann, min.61), Koke, Baena (Gallagher, min.79); Julián Álvarez y Sorloth (Almada, min.61). Levante: Ryan; Toljan (Víctor García, min.86), Dela, Elgezabal (Rey, min.85), Matías Moreno, Manu Sánchez (Matturro, min.86); Arriaga, Olasagasti (Koyalipou, min.74), Carlos Álvarez, Brugué (Morales, min.74); y Etta Eyong.

1-0, min.12, Dela (p.p.). 1-1, min.21, Manu Sánchez. 2-1, min.61, Griezmann. 3-1, min.80, Griezmann. Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño). Amonestó a Molina (min.84), Llorente (min.87) y Giménez (min.90) por parte del Atlético. Y a Olasagasti (min.40) en el Levante.

Nada se parece de inicio el Atlético al equipo conservador y espeso que saltó ante Sevilla y Union Saint-Gilloise. Los rojiblancos, con Giménez, Llorente y Sorloth de regreso en el once, se muestran incisivos desde el primer minuto y se asientan en campo rival con ritmo, intensidad y velocidad en el manejo de balón. Un genial envío lejano de Hancko encuentra la aparición de Barrios, que no consigue redondear su buen control con una precisa definición y se encuentra con la mano de Ryan. De nuevo sorprende la llegada del canterano colchonero, esta vez por la derecha, con un tenso centro que, tras ser repelido por el meta australiano, rebota en Dela y supone el primer tanto de la tarde.

En cuanto se toma el Atlético un respiro en su aplastante dominio, se topa con el gol del empate en la primera llegada del Levante. Un canterano colchonero como Manu Sánchez se aprovecha del latifundio existente en el segundo palo y, libre de cualquier marca, cabecea a la red un preciso centro de Olasagasti. Puede hacer algo más Oblak, para la realidad es que los rojiblancos, tras adelantarse en el marcador como en las once jornadas anteriores, se dejan igualar por su mal hacer defensivo.

Vuelven a la carga los de Simeone, que no consiguen traducir su manifiesta superioridad en grandes ocasiones de peligro. El envío de Julián encuentra el cabezazo de Giuliano, pero Ryan logra desbaratar la oportunidad. No se desesperan los rojiblancos, totalmente volcados ante un Levante que no logra amenazar lo más mínimo, pero la zaga granota se muestra resolutiva a la hora de despejar todos los balones que sobrevuelan su área, incluidos trece saques de esquina en los primeros 45 minutos. Una primera parte que, a pesar del dominio colchonero, termina con un contraataque de los valencianos en la que no consiguen aprovechar una situación de cuatro camisetas azules contra dos rojiblancas.

El paso por vestuarios desciende el ritmo de llegadas del Atlético y aumenta la tranquilidad con la que se defiende el Levante más allá de un inofensivo cabezazo de Ruggeri. Simeone busca soluciones en el banquillo con Almada y Griezmann, una decisión que solamente tarda unos segundos en dar sus frutos. Giuliano explota la profundidad de Llorente con un genial envío a la espalda de la defensa granota y el madrileño le brinda el gol a Griezmann, que vuelve a adelantar a los rojiblancos en su primer contacto con el balón. Además del tanto, los cambios logran cambiarle la cara al conjunto madrileño, de nuevo volcado en área rival de la mano del dinamismo del galo y el argentino.

Obligado por el marcador, se lanza arriba por primera vez el Levante y el Atlético opta por protegerse, comandando en defensa por un colosal Giménez que seca durante todo el encuentro a una de las sensaciones de la Liga como Etta Eyong. Sin embargo, vuelve a aparecer el balón parado como el gran punto débil del equipo madrileño. Esta vez es Koyalipou quien remata el centro desde el córner sin ninguna camiseta rojiblanca cerca, aunque la estirada de Oblak evita que el cabezazo del centroafricano suponga el empate. Tres minutos después, se recuperan los de Simeone del susto con el tercer tanto. Griezmann recoge un regalo de los granotas y conecta un gran pase hacia Julián. El argentino se topa con Ryan, pero el galo acompaña la jugada y convierte el rechace en su doblete.

Piensa que el triunfo está sentenciado el Atlético, pero el Levante le demuestra que se equivoca. Carlos Álvarez conecta dos grandes asistencias que ni Morales ni Elgezabal logran aprovechar y una tercera supone el segundo gol granota ante la enésima indecisión de los rojiblancos en la defensa del balón parado. Sin embargo, el VAR anula el tanto por la posición adelantada de un Matías Moreno que hace por rematar el centro del sevillano y el conjunto colchonero respira y celebra al fin unos trabajados tres puntos para marcharse al parón de selecciones con un nuevo triunfo, el cuarto consecutivo.