Getafe 0 - Atlético 1

Un gol en propia y poco más para un irreconocible Atlético en Getafe

LIGA | JORNADA 13

El tardío autogol de Domingos Duarte desequilibra la balanza en un espeso encuentro en el que los rojiblancos carecieron de clarividencia y ambición. Llorente, lesionado

Clasificación y resultados de la Liga

Duarte, autor del decisivo gol en propia, conduce ante Julián Álvarez
Daniel Cebreiro

Getafe

Son tres puntos los que suma el Atlético de Madrid en su visita al Getafe, a la postre lo más importante, aunque se trate de una versión irreconocible la vista en los de Simeone. Sin clarividencia ni ambición durante la mayoría de los minutos, ... es un tardío gol de Domingos Duarte el responsable de desequilibrar un encuentro en el que ninguno de los equipos hace merecimientos para romper el empate a cero. Con todo, los rojiblancos, que suman una baja más con la lesión de Llorente, se mantienen a tres puntos del Barcelona y presionan al Madrid.

