Un gol en propia y poco más para un irreconocible Atlético en Getafe

Son tres puntos los que suma el Atlético de Madrid en su visita al Getafe, a la postre lo más importante, aunque se trate de una versión irreconocible la vista en los de Simeone. Sin clarividencia ni ambición durante la mayoría de los minutos, ... es un tardío gol de Domingos Duarte el responsable de desequilibrar un encuentro en el que ninguno de los equipos hace merecimientos para romper el empate a cero. Con todo, los rojiblancos, que suman una baja más con la lesión de Llorente, se mantienen a tres puntos del Barcelona y presionan al Madrid.

Getafe 0-1 Atlético de Madrid Liga | Jornada 13 Getafe: Soria; Juan Iglesias (Juanmi, min.87), Djené, Abqar (Femenía, min.77), Domingos Duarte, Diego Rico; Arambarri, Milla (Javi Muñoz, min.90), Liso (Coba, min.77), Mario Martín (Sancris, min.86); y Mayoral.

Soria; Juan Iglesias (Juanmi, min.87), Djené, Abqar (Femenía, min.77), Domingos Duarte, Diego Rico; Arambarri, Milla (Javi Muñoz, min.90), Liso (Coba, min.77), Mario Martín (Sancris, min.86); y Mayoral. At. Madrid: Musso; Molina, Giménez, Lenglet, Ruggeri (Gallagher, min.69); Llorente (Griezmann, min.14), Barrios, Koke (Sorloth, min.59), Nico (Hancko, min.69); Baena y Julián Álvarez (Raspadori, min.59).

Musso; Molina, Giménez, Lenglet, Ruggeri (Gallagher, min.69); Llorente (Griezmann, min.14), Barrios, Koke (Sorloth, min.59), Nico (Hancko, min.69); Baena y Julián Álvarez (Raspadori, min.59). Goles: 0-1, min.82, Domingos Duarte (p.p.).

0-1, min.82, Domingos Duarte (p.p.). Árbitro: Cuadra Fernández (Comité Balear). Amonestó a Abqar (min.40) y Martín (min.79) por parte del Getafe. Y a Julián (min.49), Giménez (min.57) y Musso (min.91) en el Atlético.

Se planta el Atlético en el Coliseum con dos sensibles bajas como son Oblak y Giuliano, suplidos por Musso y Nahuel Molina en un once en el que regresan Lenglet y Nico González. Antes de que se cumpla un cuarto de hora de partido y después de dos buenas ocasiones con centros desde la izquierda hacia las cabezas de Nico y Baena -repelido por Soria el primero, alto el segundo-, una nueva lesión golpea a los rojiblancos. Se trata del incansable Llorente, que dice basta después de acudir con la selección española y disputar los 90 minutos en 33 de los últimos 34 encuentros con el conjunto colchonero.

El madrileño es sustituido por Griezmann y, con su salida del terreno de juego, comienza un nuevo partido. La intensa y atrevida presión del Getafe desaparece y la clarividencia que había mostrado el Atlético en su puesta en escena se evapora. Lo que da fruto a una primera mitad difícil de digerir en la que, de no ser por su buen horario, habría generado más de un bostezo en las gradas del feudo azulón. Los rojiblancos asumen el dominio, pero todas sus posesiones se estrellan contra su incapacidad de acertar más allá del medio campo o contra el muro de los de Bordalás, quienes tampoco consiguen generar amenaza alguna al contraataque.

Cuando un envío de Milla encuentra la cabeza de Mayoral, aunque el disparo es atrapado sin problemas por Musso, el primer tiro a puerta en muchos minutos se recibe en el sur de Madrid como maná caído del cielo. Responde el Atlético con un buen pase de Barrios seguido de una inofensiva volea de Griezmann, pero lo mejor para ambos equipos es encarar el vestuario y buscar soluciones de cara a la segunda mitad. También para la parroquia azulona, cuya mayor celebración antes del entretiempo se debe a un fuera de juego señalizado después de varias reclamaciones al linier.

Le sienta mejor el paso por vestuarios al Getafe, que se acerca más a ese equipo reconocible que se encuentra en la pelea por Europa a base de intensidad y persistencia. Sin generar ocasiones, pero logra visitar el campo rival con más asiduidad que el Atlético. Lo que lleva a Simeone a mover ficha y, antes de cumplirse la hora de partido, retirar a Koke y Julián Álvarez para dar entrada a Raspadori y Sorloth. No mejora el panorama para los rojiblancos y Arambarri se encuentra con un balón muerto tras un saque de esquina, aunque la zaga colchonera logra repeler la clara oportunidad del uruguayo. Desgañitado en la banda y desesperado por momentos, Simeone prefiere quedarse sin cambios con más de 20 minutos por delante y dar entrada a Hancko y Gallagher.

Sin más soluciones por llegar desde el banquillo, logra estirarse el Atlético y dar sensación de cierto interés por llevarse los tres puntos. Raspadori obliga a lucirse a Soria y este responde con una gran estirada, mientras que Lenglet se topa con el palo tras un saque de esquina, aunque en posición adelantada. El Getafe ve al conjunto rojiblanco titubeante y también trata de potenciar su juego ofensivo. En un encuentro condenado a un empate a nada, solo una carambola podía decantar la balanza. Un buen envío de Baena encuentra la irrupción de Raspadori, quien busca a Griezmann con un potente centro. Domingos Duarte, en su intento por evitar el remate del francés, termina introduciendo la pelota en su propia portería. Una espectacular chilena de Arambarri se topa con el larguero en la última del encuentro y el Atlético, con lo justo, sale triunfante de su visita al Coliseum.