Giuliano y Almada desatascan al Atlético

Se aferra el Atlético de Madrid a la fuerza del Metropolitano para volver a la senda de la victoria. Atascado en muchos momentos y con la falta de acierto que parecía haber dejado atrás, pero los rojiblancos se imponen a un Osasuna que sigue ... sin sumar ni un punto como visitante. Un polémico fuera de juego de Griezmann impide que el temprano gol de Baena suba al marcador y Sergio Herrera se hace enorme para mantener el empate, pero la electricidad de Giuliano y el estreno goleador de Almada dejan el triunfo en el feudo colchonero. La gran tarea pendiente de este equipo, sin victorias fuera de casa, a examen esta semana con dos exigentes visitas el Emirates y al Villamarín.

Atlético de Madrid 1-0 Osasuna Liga | Jornada 9 At. Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko, Nico (Simeone, min.43); Barrios, Koke (Sorloth, min.54), Baena (Almada, min.63); Julián Álvarez (Raspadori, min.82) y Griezmann (Gallagher, min.55).

Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko, Nico (Simeone, min.43); Barrios, Koke (Sorloth, min.54), Baena (Almada, min.63); Julián Álvarez (Raspadori, min.82) y Griezmann (Gallagher, min.55). Osasuna: Sergio Herrera; Rosier (Iker Benito, min.41), Boyomo, Herrando (Raúl García, min.74), Catena, Bretones; Torró (Kike Barja, min.74), Moncayola (Iker Muñoz, min.85), Víctor Muñoz (Becker, min.85), Rubén García (Moi Gómez, min.63) y Budimir.

Sergio Herrera; Rosier (Iker Benito, min.41), Boyomo, Herrando (Raúl García, min.74), Catena, Bretones; Torró (Kike Barja, min.74), Moncayola (Iker Muñoz, min.85), Víctor Muñoz (Becker, min.85), Rubén García (Moi Gómez, min.63) y Budimir. Goles: 1-0, min.69: Almada.

1-0, min.69: Almada. Árbitro: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco). Amonestó a Koke (min.30) por parte del Atlético. Y a Catena (min.66), Raúl García (min.81) y Boyomo (min.90) en Osasuna.

En su partido 750 en el banquillo del Atlético, Simeone introduce en su once a Giménez, que disfruta de sus primeros minutos en la temporada, y a Baena, titular por primera vez desde su debut como rojiblanco en Cornellá, por el sancionado Lenglet y Giuliano. Osasuna saca de centro y los jugadores de ambos equipos se unen a los quince segundos de parón instaurados esta jornada por los futbolistas en protesta contra el Villarreal-Barcelona de Miami, una reivindicación que provoca la ovación del Metropolitano seguida de cánticos contra Javier Tebas.

El balón se pone en juego tras ello y es el Atlético quien toma la iniciativa, apoyado en la calidad de sus pasadores. Julián Álvarez mejora el desmarque de Baena con un gran envío y el almeriense bate a Sergio Herrera, aunque desde el VAR advierten a De Burgos Bengoetxea que un adelantado Griezmann se encuentra en la trayectoria del gol, lo que anula el gol no sin polémica ni indignación entre los rojiblancos. Vuelven a asociarse a gran velocidad los buenos pies del Atlético, los de Julián, Baena, Barrios y Griezmann, pero el francés se topa con una extraordinaria mano abajo del meta osasunista.

Entre los de Lisci, es Víctor Muñoz el único que se sale del guion de un conjunto navarro encorsetado en ataque, aunque más resolutivo en defensa con el paso de los minutos ante un Atlético que, por el contrario, se va atascando. El velocísimo canterano del Madrid arranca las pegatinas a Le Normand y lo prueba desde la frontal con un disparo que no se marcha muy desviado. También el balón parado se ofrece como una buena opción para Osasuna, con un remate de Torró que obliga a reaccionar a Oblak. Todo ello antes de un accidentado desenlace de la primera mitad en el que se marchan lesionado Rosier y conmocionado Nico González, quien deja su sitio a Giuliano.

Sale del vestuario el Atlético volcado sobre el área de Osasuna, aunque Simeone tarda pocos minutos en buscar mayor presencia ofensiva con la entrada de Sorloth y Gallagher por Griezmann y Koke. Consiguen los rojiblancos acercarse al gol, pero su falta de eficacia impide que el marcador se mueva. Julián se encuentra con un gran pie de Herrera y los cabezazos de Giménez y Sorloth se marchan por centímetros. Desciende la intensidad de la ofensiva rojiblanca y Osasuna a punto está de sorprender con una embarullada jugada que ni Budimir ni Víctor Muñoz logran aprovechar, pero aparece Giuliano para desbordar por banda derecha, encaminarse hacia la línea de fondo y brindar un preciso envío para que Almada, que llevaba seis minutos sobre el césped tras relevar a Baena en su primera aparición desde la lesión, adelante al Atlético y estrene su cuenta goleadora en Madrid.

Conseguida la tan ansiada ventaja tras 70 minutos de picar piedra, apuesta el conjunto madrileño por replegar y defenderse de Osasuna, que trata de poblar el área con muchas camisetas verdes y buscar los centros a través de la velocidad de sus bandas. Algo que no genera incomodidad en el Atlético, hasta un regalo que Moi Gómez hace bueno con su incursión para regalarle el gol a Budimir, quien se topa con un milagro de Oblak para evitarlo. Una intervención que termina de hundir la esperanza de los navarros y permite al conjunto rojiblanco, aunque atascado e ineficaz, sumar los tres puntos.