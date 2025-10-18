Suscribete a
Atlético 1 - Osasuna 0

Giuliano y Almada desatascan al Atlético

LIGA | JORNADA 9

La asociación entre argentinos, con una genial asistencia de Simeone y el primer gol como rojiblanco del fichaje de este verano, tumba la resistencia de Osasuna, que se topa con un milagro de Oblak para evitar el empate casi sobre la bocina

Almada y Giuliano celebran el gol de la victoria del Atlético ante Osasuna
Almada y Giuliano celebran el gol de la victoria del Atlético ante Osasuna REUTERS
Daniel Cebreiro

Se aferra el Atlético de Madrid a la fuerza del Metropolitano para volver a la senda de la victoria. Atascado en muchos momentos y con la falta de acierto que parecía haber dejado atrás, pero los rojiblancos se imponen a un Osasuna que sigue ... sin sumar ni un punto como visitante. Un polémico fuera de juego de Griezmann impide que el temprano gol de Baena suba al marcador y Sergio Herrera se hace enorme para mantener el empate, pero la electricidad de Giuliano y el estreno goleador de Almada dejan el triunfo en el feudo colchonero. La gran tarea pendiente de este equipo, sin victorias fuera de casa, a examen esta semana con dos exigentes visitas el Emirates y al Villamarín.

