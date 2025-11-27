Suscribete a
Atlético 2 - Inter 1

Giménez levanta el vuelo del Atlético

CHAMPIONS | FASE LIGA (JORNADA 5)

El cabezazo del uruguayo en el 93 tumba al Inter y mantiene las aspiraciones rojiblancas de pelear por el top 8. Julián Álvarez adelantó a los de Simeone y Zielinski logró el empate

Liga de Campeones: clasificación y resultados

Giménez remata un saque de esquina en el 93 para darle la victoria al Atlético ante el Inter REUTERS
Daniel Cebreiro

Daniel Cebreiro

El recorrido del Atlético en esta Liga de Campeones parecía limitado a conseguir la clasificación al play-off previo a los octavos, hasta el vuelo de Giménez. El cabezazo del uruguayo en el 93 tumba al Inter y permite a los rojiblancos mantener ... sus aspiraciones de cara al top 8. Julián Álvarez adelanta a los suyos en una primera mitad controlada por el conjunto colchonero, pero los italianos someten a su rival tras el descanso y empatan gracias a Zielinski. Una igualada que se mantiene hasta el planeo del uruguayo.

