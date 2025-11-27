Giménez levanta el vuelo del Atlético

El recorrido del Atlético en esta Liga de Campeones parecía limitado a conseguir la clasificación al play-off previo a los octavos, hasta el vuelo de Giménez. El cabezazo del uruguayo en el 93 tumba al Inter y permite a los rojiblancos mantener ... sus aspiraciones de cara al top 8. Julián Álvarez adelanta a los suyos en una primera mitad controlada por el conjunto colchonero, pero los italianos someten a su rival tras el descanso y empatan gracias a Zielinski. Una igualada que se mantiene hasta el planeo del uruguayo.

Musso; Molina (Nico González, min.59), Giménez, Hancko, Ruggeri (Sorloth, min.68); G. Simeone, Barrios, Cardoso (Pubill, min.59), Gallagher (Koke, min.59), Baena (Griezmann, min.68) y Julián Álvarez. Inter de Milán: Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Çalhanoglu (Frattesi, min.72), Zielinski (Sucic, min.65), Dimarco (Luis Henrique, min.80); Bonny (Thuram, min.65) y Lautaro Martínez (Esposito, min.72).

1-0, min.11: Julián Álvarez. 1-1, min.54: Zielinski. 2-1, min.90+3: Giménez. Árbitro: François Letexier (FRA). Amonestó con tarjeta amarilla a Dimarco (min.44) en el Inter de Milán.

Son dos tempraneros avisos por parte de Dimarco, uno bien repelido por Musso y otro desviado, lo primero con lo que se encuentra un Atlético en el que están de regreso Giuliano y Johnny Cardoso, tres meses después de sus últimos minutos, en un once con Hancko y Gallagher. Ante la intensa puesta de escena del Inter, se presenta Nahuel Molina como la mejor solución. Preciso y oportuno como pocas veces en los últimos tiempos, tras brindar un gran centro al que no llega Julián por centímetros, su buena recuperación concluye en el tanto del delantero argentino que abre el marcador, anulado en primera instancia por mano de Baena y concedido tras la revisión en el VAR.

Un gol que permite al Atlético reponerse a su dubitativo inicio y empezar a aplicar su plan de partido. Un guion en el que alterna entre la presión y la espera con dos líneas de cinco y de cuatro bien juntitas, ambas efectivas para reducir la amenaza del Inter. Lo intenta Calhanoglu desde fuera del área, pero se encuentra con un atento Musso, mientras Giuliano trata de provocar una nueva intervención del VAR con la acción tan habitual en los últimos tiempo de yacer tendido en el césped todo el tiempo habido y por haber, en su caso por un supuesto toque en la cara.

Antes de que el argentino vuelva a reclamar un nuevo penalti, esta vez por un empujón de Bastoni, su compatriota Musso saca un genial pie ante Bonny en una de las pocas ocasiones en las que el Inter encontró el espacio a la espalda de la zaga rojiblanca. Pasan los minutos de un encuentro bien controlado por el Atlético, aunque su poca amenaza y la mínima renta le obligan a no cometer errores, como una temeraria pérdida de Giuliano antes del descanso que Dimarco no acierta a castigar.

Nada que ver con lo que se ve tras el paso por vestuario. El Inter se adueña del partido, embotella al Atlético y se encuentra con una ocasión tras otra, mientras los rojiblancos se ven superados y son incapaces de mantener la posesión para sacudirse el peligro. Barella se topa con el larguero y Dimarco vuelve a verse frustrado por un Musso con quien va a tener pesadillas esta noche, pero a la tercera el conjunto italiano no perdona. Bien asistido por Bonny, Zielinski ingresa en el área sin demasiada oposición y fusila al meta atlético para igualar la contienda.

Un cuarto de hora de sometimiento después, renacen los de Simeone. La entrada de Pubill, Koke y Nico González le da otro aire al equipo, que logra alejar la amenaza del Inter y acercarse a la meta defendida por Sommer. La inmejorable ocasión de Giuliano concluye con una volea demasiado alta, pero el Atlético busca decidido el triunfo, apoyado en el de nuevo enérgico Metropolitano y en un once de lo más ofensivo con el ingreso de Griezmann y Sorloth. Un empuje que, sin embargo, no se traduce en un caudal de ocasiones como del que gozó el conjunto milanés minutos antes.

Cuando la intensidad rojiblanca disminuye es cuando llegan las oportunidades para llevarse los tres puntos. Griezmann no acierta a esquivar a Sommer a pocos metros de la portería y Pubill se topa con la buena estirada del suizo. El Inter tampoco ha dicho su última palabra y con la frescura de su banquillo transmite peligro cada vez que afronta un contraataque. Nada parecer hacer mover el empate, hasta que en el descuento un saque de esquina centrado por Griezmann es rematado por Giménez entre la cabeza y el corazón. Una agónica acción para tumbar al subcampeón de Europa y mantener las opciones de pelear por el top 8.