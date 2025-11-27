Suscribete a
Giménez, autor del tanto de la fe: «Es un gol de la gente que nunca ha dejado de creer en mí»

Simeone se rinde a la acción decisiva del uruguayo para derrotar al Inter: «Es uno de nuestros capitanes y nos pone muy contentos que haya tenido la oportunidad de hacer un golazo como el que hizo»

Giménez levanta el vuelo del Atlético

Giménez celebra el gol de la victoria del Atlético ante el Inter
Daniel Cebreiro

Daniel Cebreiro

Si el del Coliseum fue el partido de Koke por sus 700 partidos, el agónico triunfo del Atlético ante el Inter tiene nombre y apellidos: José María Giménez. El uruguayo se alzó sobre toda la defensa del Inter para cabecear el saque de esquina ... que dio los tres puntos a los rojiblancos, una victoria para mirar al top 8 de la Liga de Campeones.

