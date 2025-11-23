Getafe - Atlético de Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy

El Atlético de Madrid regresa a la Liga tras el parón de selecciones para visitar el estadio del Getafe, un derbi en el que el conjunto de Simeone quiere prolongar la buena racha encadenada en las últimas jornadas del campeonato nacional.

Después de sus ... victorias en los últimos cuatro partidos de Liga, el Atlético de Madrid acabó cuarto en la clasificación al término de la última jornada, a un punto del Villarreal, a cuatro del Barcelona y a seis del líder Real Madrid.

El equipo del Cholo Simeone vuelve a la competición en un complicado derbi ante el Getafe, un rival que ya fue capaz de vencer a los colchoneros la pasada temporada. Los de Bordalás siempre complican los partidos al Atlético, que tampoco quiere distracciones tras el parón de selecciones. Partidos internacional para que fueron convocados varios jugadores rojiblancos, por lo que es previsible que el técnico argentino introduzca novedades respecto a los once iniciales presentados en los últimos partidos.

El conjunto de Bordalás espera a los colchoneros después de que en el último partido cayera derrotado en su desplazamiento al campo del Mallorca, un resultado que le llevó a acabar en el octavo puesto de la clasificación al término de la pasada jornada.

Horario del Getafe - Atlético de Madrid de LaLiga

El atractivo derbi Getafe - Atlético de Madrid, encuentro que se disputa este domingo en el Coliseum correspondiente a la jornada 13 de la Liga, está programado para las 18.30 horas. Un partido en el que es previsible que el estadio azulón rozará el lleno, con la presencia de numerosos aficionados colchoneros.

Dónde ver el Getafe - Atlético de Madrid en televisión y online

El encuentro de Liga entre el Getafe y el Atlético de Madrid podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal DAZN. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de la jornada 13 de Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.