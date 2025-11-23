Suscribete a
LaLiga EA Sports. Jornada 13 Domingo 23/11 18:30h. Árbitro Guillermo Cuadra Fernández. Estadio Coliseum Alfonso Pérez. Canal DAZN

Getafe - Atlético de Madrid en directo hoy: partido de la Liga, jornada 13

3'Icono
Falta de Koke (Atlético de Madrid).
3'Icono
Adrián Liso (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
2'Icono
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Abdel Abqar.
1'Icono
Remate rechazado de Juan Iglesias (Getafe) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Adrián Liso.

1'Icono
Fuera de juego, Getafe. Juan Iglesias intentó un pase en profundidad pero Borja Mayoral estaba en posición de fuera de juego.
1'Icono
Remate rechazado de Luis Milla (Getafe) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Diego Rico.
Icono
Empieza primera parte.
Icono
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

