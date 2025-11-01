Marcos Llorente, el futbolista que nunca descansa

Marcos Llorente es una anomalía en el fútbol moderno. En una era de rotaciones y esfuerzos calculados al dictado de los algoritmos, el jugador del Atlético desafía todos los patrones establecidos. El madrileño acumula 31 partidos consecutivos completos con su equipo, una racha que ... se inició durante la pasada Liga y que se prolonga hasta hoy, cuando aspira a mantenerla en el duelo de la undécima jornada ante el Sevilla.

Llorente se quedó en el banquillo por última vez el pasado 1 de marzo, en un partido en casa ante el Athletic. Salió en el minuto 58 por Giuliano y, solo ocho minutos más tarde, dio a Julián Álvarez la asistencia que decidió el encuentro (1-0). Desde entonces no ha vuelto a fallar. A partir de ahí encadenó los doce partidos que restaban del torneo doméstico, los dos choques de octavos de la Champions ante el Real Madrid (el segundo con prórroga incluida) y la vuelta de las semifinales de Copa del Rey frente al Barcelona. En junio tampoco descansó y fue titular en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de Clubes, antes de que el Atlético quedara eliminado.

Tras el descanso estival, más leña al fuego. Llorente es el único jugador de campo del Atlético que ha disputado todos los minutos (1.170) en los trece encuentros oficiales de este curso. El otro es el guardameta Jan Oblak. Lo ha hecho en el momento en que más competencia le ha surgido en el lateral derecho, el lugar donde habitualmente lo utiliza Diego Simeone. A Nahuel Molina, su rival natural por el puesto, se sumó en verano Marc Pubill. Dos laterales puros frente a él que, curiosamente -o quizá precisamente por eso-, son los que menos han jugado esta temporada. Pubill apenas acumula 37 minutos repartidos en tres breves apariciones, la mayoría de ellos como central. Por su parte, Molina suma 160.

Llorente cuenta con Simeone como gran valedor. El argentino tiene claro que su presencia en el once no es solo una elección táctica, sino también una necesidad estructural, sobre todo por el extraordinario estado de forma que atraviesa. «Es un gran profesional», dijo ayer el técnico sobre él. Gracias a su versatilidad, considera al madrileño un elemento fijo, un engranaje que no se oxida ni se desgasta y en el que confía para sostener el equilibrio del equipo. Un jugador para todo. Eficiente, voluntarioso y con batería de larga duración. Un activo innegociable.

La semana pasada, ante el Betis, Llorente lideró el número de acciones con balón, igualó en recuperaciones a los mejores de su equipo y mantuvo una precisión de pase superior al ochenta por ciento. Es el tono habitual de toda la temporada, en la que suma ya dos goles y otras tantas asistencias, y en la que también ha tenido apariciones esporádicas tanto en el centro del campo como en la delantera, incluso como segundo punta.

Su rendimiento provocó que Luis de la Fuente se acordara de él en la última concentración de la selección española. Fue su regreso al equipo nacional después de dieciséis meses de ausencia y de quedarse fuera de la lista definitiva para la última Eurocopa en el esprint final.

Esa convocatoria lo situó en un incómodo primer plano informativo relacionado con su particular forma de ver el mundo. Sus hábitos de salud y cuidado físico fueron objeto de debate y chanza. Pero, más allá de las gafas con filtros o de las exposiciones al sol sin protección, el futbolista parece empeñado en demostrar que nada de lo que consigue sería posible sin el método que sostiene su cuerpo, sin esa disciplina férrea que va mucho más allá del entrenamiento diario.

Pocos jugadores pueden presumir de resistir los noventa minutos sin un descenso drástico en su curva de rendimiento. Él es uno de los elegidos, y el Atlético lo celebra.