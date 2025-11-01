Suscribete a
ABC Premium

Fútbol

Marcos Llorente, el futbolista que nunca descansa

Ha jugado desde marzo todos los minutos, 31 partidos seguidos, con el Atlético, que hoy recibe al Sevilla

LaLiga: resultados y clasificación

Marcos Llorente, en el último partido del Atlético, ante el Betis
Marcos Llorente, en el último partido del Atlético, ante el Betis EP
Javier Asprón

Javier Asprón

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Marcos Llorente es una anomalía en el fútbol moderno. En una era de rotaciones y esfuerzos calculados al dictado de los algoritmos, el jugador del Atlético desafía todos los patrones establecidos. El madrileño acumula 31 partidos consecutivos completos con su equipo, una racha que ... se inició durante la pasada Liga y que se prolonga hasta hoy, cuando aspira a mantenerla en el duelo de la undécima jornada ante el Sevilla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app