Frenazo del Atlético en Balaídos

Necesitaba el Atlético de Madrid su primera victoria de la temporada como visitante para confirmar su mejoría. Sin embargo, la inocente expulsión por doble amarilla de un veterano como Lenglet frustra el temprano autogol de Starfelt y la sólida puesta en escena de los rojiblancos. ... Mantienen los de Simeone el nivel a pesar de la inferioridad, pero la aparición de un Iago Aspas de récord provoca el empate y un nuevo pinchazo del conjunto colchonero, que vuelve a alejarse a ocho puntos del liderato en manos del Madrid.

Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Damián Rodríguez, Fran Beltrán (Hugo Álvarez, m.55), Carreira (Ilaix, m.84); Jutglá (Iago Aspas, m.63), Borja Iglesias (Pablo Durán, m.84) y Swedberg (Bryan Zaragoza, m.63). At. Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano (Nahuel Molina, m.81), Koke (Gallagher, m.76), Barrios, Nico González; Griezmann (Javi Galán, m.46) (Baena, m.76) y Julián Álvarez (Sorloth, m.81).

0-1, m.6: Starfelt (p.p.). 1-1, m.68: Iago Aspas. Árbitro: Soto Grado (Comité Riojano). Expulsó a Lenglet por doble amarilla (m.25 y 40). Amonestó a Borja Iglesias en el Celta y a Baena por el Atlético.

No salta el Atlético al césped de Balaídos con la brillantez mostrada en los últimos días, pero dos tempranos favores del Celta le permiten tomar la delantera. El primero, un cabezazo desviado inexplicable para un delantero enrachado como Borja Iglesia que lleva las manos de toda la parroquia celeste a la cabeza. El segundo, un despeje de Starfelt que termina en autogol al tratar de evitar el pase de la muerte de Barrios en una jugada generada por un genial envío con el exterior de Griezmann.

Los rojiblancos, sin ejercer de equipo apabullador, controlan el encuentro a la perfección. Limitan las virtudes ofensivas de los gallegos alternando entre la presión y el repliegue, y desprenden sensación de peligro cada vez que se acercan a la portería de Radu cuando asoma la calidad de sus pasadores. Como Griezmann y Koke, que brindan sendas ocasiones a Hancko y Nico González, aunque el eslovaco se topa con el portero rumano y el argentino manda su disparo al cielo vigués.

Cuando el encuentro discurría por los derroteros planeados por Simeone, una negligencia de Lenglet complica sobremanera los intereses rojiblancos. El francés, con amarilla, le regala la posesión a Jutglá y le agarra para evitar su conducción, lo que le cuesta la expulsión. Una situación que da alas a un Celta que no celebra el empate antes del descanso por Oblak, que detiene dos remates de Borja Iglesias, meritoria la mano del esloveno en el segundo con una buena reacción tras el rebote del disparo del gallego en el cuerpo de Le Normand.

El Atlético, que sale del vestuario sin Griezmann y con Javi Galán, mantiene a raya al conjunto vigués a pesar de la inferioridad. Su solidez en defensa y el criterio con la posesión le permite mantener su ventaja sin sufrimiento. Pero no es sencillo jugar tantos minutos con diez y el Celta, en la primera ocasión de peligro de la segunda mitad, logra el empate gracias a un Iago Aspas que, en su partido número 533 con el que empata a Manolo al frente de los jugadores con más partidos en la historia del club, aparece para rematar una nueva parada de Oblak al Panda cuyo rechace quedaba sin dueño.

No muestra tal efectividad el Atlético, que reacciona con un intento de gol olímpico de Julián, frustrado por Radu, y un cabezazo desviado de Le Normand por centímetros. Ni tampoco el Celta, que pone mucha intensidad y corazón y poco acierto en su último arreón. Al final, reparto de puntos que deja un sabor agridulce en los vigueses, sin victorias pero fuera del descenso, y supone un frenazo para la progresión y las aspiraciones a la pelea por el título del conjunto rojiblanco.