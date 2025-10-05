Suscribete a
ABC Premium

Celta 1 - Atlético 1

Frenazo del Atlético en Balaídos

LIGA | JORNADA 8

Los rojiblancos se adelantan con un autogol de Starfelt y una seria puesta en escena, pero la expulsión de Lenglet y el empate de Aspas alargan su pésima racha como visitantes y les alejan a ocho puntos del Madrid

El Celta sigue sin ganar en Liga, aunque se mantiene fuera del descenso gracias al gol de su capitán, que iguala a Manolo como jugador con más partidos en la historia del club con 533

Clasificación y resultados de la Liga

Iago Aspas celebra el gol del empate ante la mirada perdida de Julián Álvarez
Iago Aspas celebra el gol del empate ante la mirada perdida de Julián Álvarez EFE
Daniel Cebreiro

Daniel Cebreiro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Necesitaba el Atlético de Madrid su primera victoria de la temporada como visitante para confirmar su mejoría. Sin embargo, la inocente expulsión por doble amarilla de un veterano como Lenglet frustra el temprano autogol de Starfelt y la sólida puesta en escena de los rojiblancos. ... Mantienen los de Simeone el nivel a pesar de la inferioridad, pero la aparición de un Iago Aspas de récord provoca el empate y un nuevo pinchazo del conjunto colchonero, que vuelve a alejarse a ocho puntos del liderato en manos del Madrid.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app