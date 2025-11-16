Suscribete a
ABC Premium

Fútbol / un gestor gigantesco de activos

El nuevo propietario del Atlético que también presta dinero al Real Madrid

Los expertos analizan la entrada del fondo de inversión americano Apollo en el club rojiblanco, una dimensión desconocida que genera incertidumbre entre sus aficionados: «No hay nada igual en Europa»

El pelotazo de Gil Marín con la venta del Atlético

Panorámica del Metropolitano y los terremnos donde va a estar la Ciudad del Deporte
Panorámica del Metropolitano y los terremnos donde va a estar la Ciudad del Deporte REUTERS
Javier Asprón

Javier Asprón

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Uno de los mayores gestores de activos del planeta, un gigante de la inversión. Así definen estos días los expertos a Apollo Global Management, nuevo accionista mayoritario del Atlético de Madrid a través de su división deportiva, Apollo Sports Capital. Este fondo estadounidense se ... hará con el control del club rojiblanco en los primeros meses de 2026 a través de una ampliación de capital de unos 1.300 millones, tras la que adquirirá un porcentaje que rondará el 55%. Se trata de un movimiento de enorme magnitud, inédito hasta ahora en el fútbol español y que abre un buen número de incógnitas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app