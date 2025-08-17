Espanyol - Atlético de Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de LaLiga hoy

Horario y dónde ver el Espanyol - Atlético de Madrid de Liga de hoy, sábado 16 de agosto

El Atlético de Madrid afronta este domingo, 17 de agosto, su primer partido de Liga de la temporada 2025-26, un encuentro en el que se enfrenta al Espanyol en el campo del conjunto catalán.

El equipo de Simeone, que la pasada temporada finalizó tercero en el campeonato, ha sido uno de los grandes animadores del mercado de fichajes, en el que los rojiblancos han realizado varios movimientos interesantes. Los colchoneros han sumado a su plantilla a futbolistas como Baena, Thiago Almada, Ruggeri, Hancko, Johnny Cardoso, Marco Pubill y Raspadori.

Los de Simeone, que se han gastado casi 200 millones de euros en fichajes, quieren convertirse en una alternativa real a Barcelona y Madrid. Un Atlético que comenzó más tarde que el Espanyol su pretemporada debido a su participación en el Mundial de Clubes. Un verano en el que los rojiblancos han sido de menos en sus tres partidos. Una serie que comenzó con derrota en Oporto (1-0) al que siguió un empate ante el Rayo Vallecano (1-1) y un triunfo en el campo del Newcastle (0-2), un rival de Champions.

El Espanyol, que la pasada campaña sufrió hasta el final para poder mantener la categoría en Primera división, continúa guiado por Manolo González desde el banquillo. Los blanquiazules también han realizado varios movimientos en el mercado de fichajes de este verano, en el que se han sumado a su plantilla futbolistas como los guardametas Roberto Fernández o Dmitrovic, el extremo inglés Dolan, o el goleador Kike García.

A qué hora es el Espanyol - Atlético de Madrid

El atractivo Espanyol - Atlético de Madrid, partido que se disputa este sábado en el RCDE Stadium y correspondiente a la jornada 1 de la Liga, está programado para las 21.30 horas. Un partido en el que el estadio del conjunto catalán presentará una magnífica entrada.

Dónde ver el Espanyol - Atlético de Madrid de LaLiga hoy

El choque entre el Espanyol - Atlético de Madrid podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal Movistar Liga. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de la jornada 1 de Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.