Espanyol
Espanyol
0
0
Atlético
Atlético

LaLiga EA Sports. Jornada 1 Domingo 17/08 21:30h. Árbitro Mateo Busquets Ferrer. Estadio RCDE Stadium. Canal Ninguna

Fútbol / Liga

Espanyol - Atlético de Madrid, estadísticas del partido de Liga

Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Espanyol - Atlético de Madrid, de la jornada 1

Espanyol - Atlético de Madrid, estadísticas del partido de Liga
Espanyol

ESP

Entrenador:
José Manuel González Álvarez4-4-2
  1. Dmitrovic
    Portero    13
  2. Omar El Hilali
    Defensa    23
  3. Calero
    Defensa    5
  4. Cabrera
    Defensa    6
  5. Carlos Romero
    Defensa    22
  6. J. Carreras
    Centrocampista    17
  7. Pol Lozano
    Centrocampista    10
  8. Edu Expósito
    Centrocampista    8
  9. Javi Puado
    Centrocampista    7
  10. R. Terrats
    Delantero    14
  11. Roberto Fernández
    Delantero    9
13
235622
171087
149
13
1424173
205410
1911
Atlético

ATM

Entrenador:
Diego Simeone4-4-2
  1. 13Oblak
    Portero
  2. 14M. Llorente
    Defensa
  3. 24Le Normand
    Defensa
  4. 17Dávid Hancko
    Defensa
  5. 3Matteo Ruggeri
    Defensa
  6. 20Giuliano Simeone
    Centrocampista
  7. 5Johnny Cardoso
    Centrocampista
  8. 4C. Gallagher
    Centrocampista
  9. 10Alex Baena
    Centrocampista
  10. 19Julián Alvarez
    Delantero
  11. 11Thiago Almada
    Delantero
Estadísticas
0%EspanyolESP
0%ATMAtlético
0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Asistencias de gol 0
0 Faltas cometidas 0
0 Faltas recibidas 0
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
0 Pases correctos 0
Pases fallados
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 0
0 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

