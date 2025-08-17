Espanyol - Atlético en directo hoy: partido de la Liga, jornada 1

Esta funcionalidad es sólo para registrados

22:39 Doble cambio en el Espanyol al descanso: Salen Terrats y Jofre y entran Dolan y Kike García.

22:36 Doble cambio del Atlético en el descanso: Salen Gallagher y Johnny y entran Koke y Barrios.

22:35 Comienza la segunda mitad El Espanyol pone el balón en juego.

22:27 El golazo de Julián

22:23 El Atlético, superior El Atlético, que se adelantó gracias a una falta de Julián, dominó la mayor parte del primer tiempo. El Espanyol empezó muy fuerte, pero aflojó el ritmo a medida que pasaban los minutos. Romero, el mejor de los pericos en la primera mitad. Por parte del Atleti, Álex Baena y Julián han sido los mejores.

22:20 FINAL DE LA PRIMERA MITAD ESPANYOL 0 - 1 ATLÉTICO

22:16 4 minutos de añadido Llegamos al final del tiempo reglamentario en la primera mitad.

22:15 Min 44. Se marcha alto el disparo de Cardoso Se atrevía desde lejos el estadounidense.

22:14 Min 43. Córner para el Atlético Romero despeja el disparo de Gallagher, que iba a puerta.

22:13 Min 41. Amarilla a Cardoso Por falta sobre Terrats.

22:08 Min 37. ¡GOOOOOLAAAAAAAZOOOOOOOOO DE JULIÁN! La clava en la escuadra el argentino. ¡Imparable! Espanyol 0-1 Atlético.

22:06 Min 35. Falta peligrosa para el Atlético Julián será el encargado de ejecutarla.

22:05 Min 34. Se reanuda el juego Fin de la pausa.

22:05 Min 32. Pausa de hidratación Ya lo decía mi abuela, la salud es lo primero...

22:01 Primera media hora del partido Parece que el Atleti está cogiendo la iniciativa, pero ningún equipo consigue romper el resultado inicial.

22:00 Min 29. Detiene Dmitrovic Casi tiene Julián el primero.

21:54 Min 23. Falta de Johnny a Cabrera en el área Posesión de nuevo para el Espanyol.

21:54 Min 23. Córner para el Atlético Lo sacará Baena.

21:51 Min 20. Detiene Dmitrovic con facilidad Se animaba Julián desde fuera.

21:50 Pochettino en la grada El seleccionador estadounidense y exentrenador perico, pendiente del duelo.

21:49 Min 18. ¡De nuevo Oblak! El guardameta detiene el testarazo de Cabrera.

21:48 Min 18. ¡Paradón de Oblak! Casi la tiene Roberto, que se animaba desde fuera del área.

21:44 Min 13. ¡Paradón de Dmitrovic! Casi anota Hancko el primero de cabeza.

21:44 Min 13. Córner para el Atlético Tackle providencial de El Hilali.

21:37 Min 8. Falta en ataque de Puado a Giuliano El Espanyol reclama falta de Giuliano a Puado.

21:35 Min 4. Primera intervención de Dmitrovic El guardameta ha tenido que salir para atajar el balón.

21:34 Min 3. Inicio dinámico del encuentro El Espanyol se está lanzando al ataque.

21:32 Min 1. Córner para el Espanyol Despeja Llorente el balón, que lo llevaba Romero.

21:31 ¡Comienza el partido! Pone el Atlético el balón en movimiento.

21:29 Minuto de silencio En memoria de Riera.

21:28 Sorteo del saque Puado y Oblak se saludan.

21:27 Saltan al terreno de juego los 22 protagonistas Aplauden los aficionados pericos a los suyos.

21:20 ¡10 minutos para que esto empiece! El balón está a punto de rodar.

21:16 El Atlético de Madrid no ha perdido en sus últimas seis visitas al RCDE Stadium El Atlético de Madrid no ha perdido en sus últimas seis visitas al RCDE Stadium, pero en sus tres partidos más recientes allí, solo ha ganado una vez, con dos empates muy ajustados. Además, Antoine Griezmann es el máximo goleador del Atlético ante el Espanyol en la última década, siendo un jugador clave en estos encuentros. Por otro lado, este será apenas el tercer partido de Manolo González como técnico del Espanyol en Primera ante el Atlético, lo que le añade un componente de reto personal frente a un técnico tan consolidado como Simeone.

21:03 Simeone repite el único once que le ha funcionado en la pretemporada Repiten los once futbolistas que derrotaron al Newcastle el pasado 9 de agosto (0-2).dgz

20:42 ¡Simeone y Manolo González nunca se han ganado el uno al otro! Hasta el momento, Simeone y González se han enfrentado en dos ocasiones oficiales, ambas saldadas con empate, lo que significa que ninguno ha logrado vencer al otro en estos duelos directos .

20:35 4 empates y una victoria rojiblanca en los últimos 5 choques entre Espanyol y Atlético En los últimos cinco enfrentamientos entre el Espanyol y el Atlético de Madrid, se registraron los siguientes resultados: empate 1-1 en marzo de 2025, empate 0-0 en agosto de 2024, empate 3-3 en mayo de 2023, empate 1-1 en noviembre de 2022 y victoria del Atlético por 2-1 en abril de 2022. En este periodo, el Espanyol no ha logrado ninguna victoria, mientras que el Atlético solo se impuso una vez, destacando una racha marcada por la igualdad entre ambos conjuntos.

20:30 Una hora para que comience el encuentro 60 minutos para que ruede el esférico en el RCDE Stadium.

20:27 El Atlético ha llegado al RCDE Stadium Los rojiblancos, presentes en Cornellà.

20:26 ¡El Espanyol también presenta sus titulares! Dmitrovic, El Hilali, Cabrera, Calero, Romero, Lozano, Expósito, Terrats, Jofre, Puado y Roberto son los elegidos por Manolo González.