¿Por qué se despidió Correa del Atlético si tiene contrato y no hay ofertas por él?

Marcó en el minuto 96 el último gol de la victoria del Atlético este domingo ante el Betis (4-1), lo celebró a lo grande y pocos segundos después, cuando el árbitro pitó el final, se emocionó al dar una vuelta al campo despidiéndose de los que han sido sus aficionados durante más de una década.

Sus compañeros, el propio Simeone y su familia se unieron al improvisado e inesperado acto de homenaje sobre el césped. Y para que quedara bien claro, horas más tarde Ángel Correa (30 años) confirmó su adiós con un mensaje inequívoco en su cuenta de Instagram:

«Hoy viví mi último partido en casa con esta camiseta que tanto amo. No fue un día más, fue un cúmulo de recuerdos, emociones y gratitud. Gracias al club, a mis compañeros y a esta afición increíble que siempre me hizo sentir uno más. Me llevo cada aplauso, cada ovación y cada momento en el corazón. Siempre estaré agradecido por todo lo que viví en el Atleti. ¡Gracias por tanto! Aúpa Atleti».

Una noticia llena de sentimiento de ida y vuelta, con respuestas de agradecimiento unánime por parte de la masa colchonera hacia el delantero argentino... hasta que este lunes llegó el comunicado oficial del Atlético de Madrid:

«Ante las dudas generadas al final del encuentro que ayer disputamos ante el Real Betis en el Metropolitano, el club quiere aclarar que actualmente Ángel Correa tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2026. Ningún club se ha puesto en contacto con nuestra entidad para iniciar negociaciones para un posible traspaso de nuestro delantero, ni su representante nos ha trasladado ninguna oferta por el internacional argentino.

Ángel Correa llegó al Atlético de Madrid en diciembre de 2014 y desde entonces ha disputado 465 partidos oficiales, convirtiéndose en el sexto jugador con más partidos en la historia del club. Además, en estos partidos ha logrado 88 goles. Una brillante trayectoria que el club reconocerá como merece en su momento cuando el jugador termine su contrato o si se diera la circunstancia de un traspaso a otro club».

¿En qué quedamos? ¿Se va o se queda? La única explicación a dos mensajes, el del futbolista y el del club, tan diferentes es que Correa y sus representantes tengan conocimiento del firme interés de algún club en ficharle y, además, saben que ese club se lo comunicará en breve al Atlético.