Un decepcionante Atlético se deja remontar en Cornellà

La primera alineación de Simeone —tras un mercado ostentoso con siete fichajes y una inversión de 175 millones— dio un mensaje clave: está dispuesto a hacer los cambios que haga falta para volver a ganar títulos. El técnico argentino, que demostró que no le temblará ... la mano dejando a Griezmann en el banquillo, alineó a cinco de sus caras nuevas: Ruggeri, Hancko (sentó a Lenglet), Cardoso, Almada y Baena.

Salió a mandar el Atlético moviendo el balón con criterio y sumando muchos hombres en las fases de ataque. Su empujón fue 'in crescendo'. Hancko probó los guantes del recién fichado Dmitrovic y Julián remató la más clara, aunque, de nuevo, atrapó el portero serbio. Aunque la sensación no era de asedio porque los periquitos también tuvieron las suyas en un disparo que probó Roberto y un testarazo forzado de Cabrera.

Tras el parón de hidratación —algo importante tendría que decir Simeone porque echó a la persona que sostiene esa pértiga reveladora de intimidades tácticas—, Cabrera hizo una falta cerca del borde del área. Podría haber sido para Baena, especialista en estos lanzamientos, pero fue Julián quien, decidido, agarró el balón. El argentino la mandó ajustada a la escuadra, con la misma dosis de efecto que de potencia. Nada puedo hacer Dmitrovic. Toda una genialidad para adelantar al Atlético. De los pies de Julián han salido el 20 por cien de los goles que ha marcado de falta directa el Atlético en la era Simeone (3/15).

La primera picadura de la temporada. 🕸️🎯



La delicatessen de Julián Álvarez en la derrota del Atlético de Madrid ante el RCD Espanyol. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/1YYVDRZ3o2 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 17, 2025

Pese al resultado, el partido del Atlético no estaba siendo de lo más vistoso. Si no fuese por la prodigiosa acción de Julián, el partido podría seguir cero a cero porque las ocasiones de los colchoneros habían sido pocas y muy leves. Tras el descanso, el Cholo tocó piezas en la sala de máquinas: entraron Barrios por Gallagher y Koke por Cardoso. Una rápida combinación entre Almada, Barrios y Baena —su calidad hace obviar que se conocieron hace apenas unas semanas— mareó a la zaga del Espanyol, pero Julián terminó la jugada en el poste. Griezmann tuvo que esperar hasta el 70 para entrar.

Al Espanyol, como es evidente, le falta calidad para poder hacer frente al Atlético y estaba siendo dominando. De todas maneras, no estaba siendo sometido a ninguna asfixia remarcable. Ni a nada que se le pareciera. En el Atleti todo era tanteo y poco atrevimiento por parte de jugadores de los cuales, por lo que han costado, se espera un grado más de personalidad.

Noticia Relacionada Cien millones más para contentar a Simeone Daniel Cebreiro El Atlético echa a andar después del importante desembolso en cuatro caras nuevas que rejuvenecen la plantilla

Manolo González, entrenador blanquiazul, puso pólvora con los cambios de Kike García por Terrats y Dolan (fichaje procedente del Blackburn de la Championship) por Jofre, totalmente superado. Cambios que sí ayudaron a su equipo a estirarse, al contrario que lo ocurrido con los realizados por Simeone. El Espanyol aguardó haciendo lo que mejor se le da: permanecer atento y ser tremendamente eficaz. Y así llegó el empate. Miguel Rubio, que llevaba apenas cinco minutos en el verde, saltó para rematar un centro exquisito de Expósito y poner las tablas. Raspadori, también con pocos minutos sobre el campo, salió en la foto del tanto perico por faltar al marcaje de Rubio.

En vez de sumar efectivos al ataque, Simeone optó tras el empate por sacar a Sorloth por Julián. Y a los dos minutos llegó el 2-1. Centró El Hilali y cabeceó Milla, que le ganó la posición a Le Normand. Los dos goles de la victoria periquita los anotaron dos jugadores que salieron desde el banquillo. Mientras, ni Barrios ni Raspadori ni Griezmann ayudaron al Atlético.

No le valió la magia de Julián para puntuar al Atlético, que claramente fue a menos. Si en la previa decía el Cholo que ahora era momento de que el equipo estuviera a la altura del espaldarazo del club, este primer partido ha demostrado que aún queda trabajo en la manera en que el equipo técnico va a mover esas piezas. Por el momento, los fantasmas de la temporada pasada, en que se firmó un año en blanco pese al brutal desembolso, recorren las mentes colchoneras.