espanyol 2-1 atlético

Un decepcionante Atlético se deja remontar en Cornellà

la liga | jornada 1

Los cambios de Simeone hicieron ir a menos a los colchoneros, que ganaban al descanso

Cornellà-El Prat, un escenario espinoso para el Cholo

Los jugadores del Espanyol celebran el gol de Pere Milla AFP

Ricard López

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA)

La primera alineación de Simeone —tras un mercado ostentoso con siete fichajes y una inversión de 175 millones— dio un mensaje clave: está dispuesto a hacer los cambios que haga falta para volver a ganar títulos. El técnico argentino, que demostró que no le temblará ... la mano dejando a Griezmann en el banquillo, alineó a cinco de sus caras nuevas: Ruggeri, Hancko (sentó a Lenglet), Cardoso, Almada y Baena.

