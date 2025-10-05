Celta - Atlético de Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de LaLiga hoy

RC Celta de Vigo y Atlético de Madrid disputan hoy domingo 5 de octubre a las 21:00 horas su octava jornada de Liga en el estadio de Balaídos. Los locales suman apenas cinco de 21 puntos posibles y marchan en decimoséptima posición en la tabla, al filo del descenso, mientras que los de Simeone viven ahora con el viento más a favor después de sendas goleadas a Real Madrid y Eintracht de Frankfurt.

Ellos marchan quintos, por debajo de FC Barcelona, Real Madrid, Villarreal y Elche. Julián Álvarez sigue perpetrando crímenes cada vez que agarra el balón para luego sacarse él mismo las fotos, como Peter Parker: cuelga la cámara en la escuadra de cada portería que enfila. El equipo ha encontrado una mejor sintonía de juego, gracias también al mejor hacer de Koke, uno de los capitanes.

Los de Giráldez, mientras tanto, y a pesar de su reciente victoria en Europa League frente al PAOK, llegan al choque bien necesitados de puntos. Lo suyo no han sido las derrotas, hasta hora: es todo culpa de los empates, de los tediosos e insignificantes empates, siempre un estorbo. Nadie quiere vivir de punto en punto.

A qué hora empieza el Celta villa contra Atlético de Madrid hoy

Esta octava jornada de Liga entre RC Celta y Atlético de Madrid se disputa hoy domingo 5 de octubre a las 21:00 horas en Balaídos.

Dónde ver el Celta contra Atlético de Madrid en televisión y online

El RC Celta contra Atlético de Madrid podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión correspondiente de Movistar Plus. En cualquier caso, ABC ofrecerá una cobertura minuto a minuto en su portal web, así como la mejor crónica a leer al término del partido.