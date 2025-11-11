Suscribete a
ABC Premium

Casinos, cruceros y bancos: así es el nuevo dueño billonario del Atlético

Apollo, uno de los fondos de inversión más potentes del mundo, creó en septiembre una filial enfocada al deporte

Vendido: el Atlético ya no es de Gil Marín ni de Cerezo

The Venetian Resort Las Vegas
The Venetian Resort Las Vegas RRSS
Ángel Luis Menéndez

Ángel Luis Menéndez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las actividades financieras de Apollo Global Management son inabarcables. Por su número, su diversificación sectorial y sus peculiaridades contables. Resumiendo, el nuevo accionista mayoritario del Atlético de Madrid es uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, lo cual ya es ... decir mucho, cuyos activos declarados a fecha 30 de septiembre de este mismo año ascendían a 908.000 millones de dólares, casi un billón.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app