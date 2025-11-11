Casinos, cruceros y bancos: así es el nuevo dueño billonario del Atlético

Las actividades financieras de Apollo Global Management son inabarcables. Por su número, su diversificación sectorial y sus peculiaridades contables. Resumiendo, el nuevo accionista mayoritario del Atlético de Madrid es uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, lo cual ya es ... decir mucho, cuyos activos declarados a fecha 30 de septiembre de este mismo año ascendían a 908.000 millones de dólares, casi un billón.

Fundado en 1990 por Leon Black, tiene su sede en Nueva York y oficinas en varias ciudades de todos los continentes. Especializada en gestionar fondos para empresas multinacionales, esta firma estadounidense creo en septiembre de 2025 Apollo Sports Capital (ASC). Se trata de una filial cuyo objetivo es consolidar su presencia en el mundo del deporte, desde eventos en directo hasta torneos internacionales pasando por inversiones en clubes y ligas profesionales. Para ello, le dotó de un presupuesto inicial de 5.000 millones de dólares (4.300 millones de euros).

Entre sus apuestas recientes figuran los torneos de tenis Mutua Madrid Open y el Miami Open, operaciones que buscan, según el propio fondo, «desbloquear valor y potenciar los activos existentes mediante capital, experiencia y estructura, al tiempo que se fomentan oportunidades de crecimiento sostenido en la industria deportiva».

Rob Givone, socio de Apollo y gestor de ASC, señaló recientemente que la firma busca desarrollar una cartera de activos que «desbloquee valor para organizadores, aficionados y comunidades locales». Givone ha sido la cara visible en el acuerdo anunciado este lunes, según el cual la firma americana se convierte en accionista mayoritaria del Atlético.

¿Qué pueden esperar los aficionados colchoneros de su nuevo dueño? Volviendo a la sencillez extrema del principio, el oficio de Apollo es ganar dinero. O, mejor dicho, hacer que ganen dinero las personas, empresas y organismos que forman el enorme conglomerado de su estructura financiera multidisciplinar.

Apollo pone los huevos en numerosas cestas. Y espera que eclosionen en forma de beneficios considerables. Para hacerse una idea de la magnitud de sus operaciones, ha invertido grandes sumas de dinero en Caesars Entertainment Corporation, la compañía de casinos y juegos más grande del mundo, o en Las Vegas Resort, dos enormes y mundialmente conocidos casinos de Las Vegas, la 'Ciudad del Pecado'.

También ha adquirido acciones, con suerte dispar, de las compañías internacionales de cruceros Norwegian Cruise Line y Regent Seven Seas Cruises.

Por no eternizar la lista de negocios de Apollo, en España ha invertido en operaciones bancarias como la compra del 85% de Altamira al Banco Santander o la de Evo a Nova Caixa Galicia.