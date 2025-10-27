Betis - Atlético de Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy

Betis y Atlético de Madrid disputan este lunes, 27 de octubre, su partido de Liga correspondiente a la jornada 10 del campeonato, un duelo que andaluces y madrileños afrontan después de sus respectivos compromisos europeos de la pasada semana.

El conjunto del Cholo Simeone ... llega al partido después de caer goleado en Londres ante el Arsenal en la Champions (4-0), un resultado que los rojiblancos quieren olvidar con un triunfo en La Cartuja, escenario del partido al estar el Benito Villamarín en obras. Los colchoneros, que en el último encuentro de Liga se impusieron al Osasuna (1-0) gracias a un gol de Almada, buscan regresar a la senda de la victoria frente a los sevillanos.

El equipo de Simeone, después de un dubitativo comienzo de campeonato, parece haber remontado el vuelo en la Liga, en la que no conoce la derrota desde que cayera derrotado en la primera jornada en el campo del Espanyol. Una dinámica que quiere mantener en la complicada visita al conjunto de Manuel Pellegrini, que también ha perdido un solo duelo liguero.

Un atractivo partido en La Cartuja, donde Betis y Atlético de Madrid lucharán por acabar la jornada entre los cuatro primeros de la Liga y, por lo tanto, en puestos Champions.

Los verdiblancos, que tienen con punto menos que el conjunto madrileño en la clasificación, llegan a la cita después de que en la anterior jornada consiguiera arrancar un empate en La Cerámica de Villarreal (2-2) después de conseguir igualar dos tantos.

En la visita de la pasada temporada, el Atlético de Madrid cayó derrotado en su visita al Betis, un partido que sirvió como revulsivo para el equipo de Simeone, un traspié que dio paso a una racha de ocho victorias seguidas de los madrileños en el campeonato nacional.

Horario del Betis - Atlético de Madrid de LaLiga

El Betis - Atlético de Madrid - Osasuna, encuentro que se disputa este lunes y correspondiente a la jornada 10 de la Liga, está programado para las 21.00 horas. Un partido en el que el estadio de La Cartuja rozará de nuevo el lleno.

Dónde ver el Betis - Atlético de Madrid en televisión y online hoy

El encuentro de Liga entre el Betis y el Atlético de Madrid podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión correspondiente de Movistar Plus en el canal LaLiga dial 54. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de la jornada 10 de Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.