Betis - Atlético de Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy

Conoce a qué hora empieza el partido entre el Betis - Atlético de Madrid, y dónde ver en televisión y online el encuentro de hoy, 18 de octubre

Jorge Abizanda

Jorge Abizanda

Betis y Atlético de Madrid disputan este lunes, 27 de octubre, su partido de Liga correspondiente a la jornada 10 del campeonato, un duelo que andaluces y madrileños afrontan después de sus respectivos compromisos europeos de la pasada semana.

El conjunto del Cholo Simeone ... llega al partido después de caer goleado en Londres ante el Arsenal en la Champions (4-0), un resultado que los rojiblancos quieren olvidar con un triunfo en La Cartuja, escenario del partido al estar el Benito Villamarín en obras. Los colchoneros, que en el último encuentro de Liga se impusieron al Osasuna (1-0) gracias a un gol de Almada, buscan regresar a la senda de la victoria frente a los sevillanos.

