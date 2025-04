Barrios devuelve la sonrisa al Atlético

Un mes de decepciones después, el Atlético recupera la sonrisa. Tras seis fiascos consecutivos y cuando el séptimo era casi una realidad, aparece en el descuento Barrios con una conducción y un disparo brillantes para que el conjunto rojiblanco se reencuentre con la alegría de ... la victoria. Tres puntos sanadores que le permiten recortar la distancia con Madrid y Barcelona, a tres y siete respectivamente. El Sevilla, ante un Pizjuán alzado contra sus dirigentes, merece más, pero regala a Julián un penalti para igualar el tanto inicial de Agoumé y provoca el enésimo enfado de una parroquia harta.

Sevilla 1-2 Atlético de Madrid Liga | Jornada 30 Sevilla: Nyland; Carmona, Badé, Kike Salas, Pedrosa (Gudelj, min.46); Agoumé (Idumbo, min.91), Sow, Lokonga (Saúl, min.69); Lukebakio, Akor Adams y Vargas (Ejuke, min.11; Isaac, min.69).

Nyland; Carmona, Badé, Kike Salas, Pedrosa (Gudelj, min.46); Agoumé (Idumbo, min.91), Sow, Lokonga (Saúl, min.69); Lukebakio, Akor Adams y Vargas (Ejuke, min.11; Isaac, min.69). At. Madrid: Oblak; Molina (Galán, min.46), Azpilicueta (Koke, min.55), Le Normand, Lenglet; Llorente, Pablo Barrios, Gallagher (Lemar, min.78), Giuliano (Riquelme, min.68); Griezmann (Sorloth, min.56) y Julián Álvarez.

Oblak; Molina (Galán, min.46), Azpilicueta (Koke, min.55), Le Normand, Lenglet; Llorente, Pablo Barrios, Gallagher (Lemar, min.78), Giuliano (Riquelme, min.68); Griezmann (Sorloth, min.56) y Julián Álvarez. Goles: 1-0, min.7: Agoumé. 1-1, min.25: Julián Álvarez, de penalti. 1-2, min.90+3: Barrios.

1-0, min.7: Agoumé. 1-1, min.25: Julián Álvarez, de penalti. 1-2, min.90+3: Barrios. Árbitro: Soto Grado (Comité Riojano). Amonestó a Kike Salas en el Sevilla y a Giuliano, Lenglet, Le Normand y Sorloth por parte del Atlético de Madrid.

Depresión y hartazgo se dan cita en el Sánchez Pizjuán. El Atlético, acostumbrado a encadenar un fiasco tras otro, visita a un Sevilla cuya parroquia refleja tanto en la previa como durante el encuentro su reproche hacia la directiva hispalense, comandada por Del Nido Carrasco. Para evitar una actuación que empeore su situación, Simeone suple a Giménez y De Paul con Lenglet y Llorente, mientras que García Pimienta estrena a Akor Adams como titular.

Sabedor de su mayor frescura física al haber descansado entre semana mientras los rojiblancos se batían con el Barcelona, el conjunto sevillista salta al césped lleno de ímpetu, más rápido, más intenso, más determinado. Un buen arranque que tarda siete minutos en dar sus primeros frutos, gracias al taconazo de Vargas, en su último servicio antes de marcharse lesionado, para la carrera de Pedrosa, cuyo centro es incapaz de despejar de manera contundente la zaga atlética. Lo que deja un balón huérfano en la frontal, hasta que Agoumé conecta un disparo preciso y potente directo hacia la meta de Oblak.

El tanto del galo rebaja la presión del Sevilla, que mantiene su amenaza con la entrada de Ejuke, y brinda el balón al Atlético, que no sabe muy bien qué hacer con él. A pesar de ello, Badé la regala a los rojiblancos la posibilidad del empate. Gallagher se dirige hacia el área con un control orientado sin aparente peligro, pero el francés atropella al medio inglés para provocar un penalti tan claro como innecesario. A Julián Álvarez no le pasa factura su reencuentro con los once metros y la igualdad regresa al marcador. Conseguido, aun sin buscarlo, su objetivo, los de Nervión retoman la iniciativa y el cuadro colchonero, que aguarda replegado, encuentra en Oblak su salvador. El esloveno se hace gigante para evitar al tanto de Adams poco antes de volver a aparecer para frustrar la ocasión de Ejuke. Una de las pocas buenas combinaciones entre camisetas rojiblancas permite a Gallagher entrar en el área, pero el inglés es incapaz de elevar su centro lo suficiente para encontrar a los liberados Griezmann y Julián.

Se queda en el vestuario tras el descanso un desubicado y superado Nahuel Molina, una suerte de la que se libra Griezmann por su jerarquía. Aunque diez minutos después, varias pérdidas de balón acompañadas por una preocupante desidia dejan a Simeone sin excusa para mantener al galo sobre el césped, lo que propicia la entrada de Sorloth y el regreso de Koke. Una de las posesiones desperdiciadas permite a Kike Salas enfrentarse a Oblak, pero su obcecación le impide regalarle el gol a Adams. Responde Giuliano, en su única aparición de peligro, pero los rápidos reflejos de Nyland le dejan con la miel en los labios.

Antes de cumplirse un cuarto de hora de la segunda mitad, el Pizjuán estalla contra su directiva, con cánticos en su contra y pancartas exigiendo la dimisión de Del Nido y compañía, unos papeles que terminan en el césped y llevan a Soto Grado a interrumpir momentáneamente el partido para activar el protocolo contra el lanzamiento de objetos. Un parón que Oblak anima a poner fin cuanto antes, a pesar del intento de algunos aficionados por alargarlo.

Finalizada la interrupción, el Atlético sostiene cada vez mejor a un Sevilla que se deshace con el paso de los minutos. Demuestra incluso ganas de ganar, algo que antes brillaba por su ausencia. Perdona Badé la opción de redimirse con un cabezazo a la salida de un saque de esquina que se la marcha alto. El empate no saca a ninguno de los dos equipos de pobre, pero es el rojiblanco quien más empeño pone en remediarlo en la recta final. Hasta que Barrios, en el tiempo de descuento, conduce con determinación y sin apenas obstáculos hasta la frontal, donde conecta un genial disparo con la izquierda hacia la esquina de la meta de Nyland. Un gol que devuelve la sonrisa a la parroquia colchonera y permite al Atlético mantener la fe en que no está todo dicho en esta Liga.