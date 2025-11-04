Atlético - Union Saint-Gilloise: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Champions League hoy

El Atlético de Madrid recibe hoy martes 4 de noviembre al Royale Union Saint-Gilloise en el Riyadh Air Metropolitano enla cuarta jornada de la fase liga de la Champions League. Los de Simeone tan solo suman una victoria en lo que va de ... competición —aquella contra el Eintracht Frankfurt. Aplastante, por lo demás—, así como el mismo Union SG.

Llegado de derrotar al Sevilla este pasado fin de semana, al Atlético le urge, pues, puntuar lo antes posible para no perder la estela de los ocho primeros puestos de la fase que otorgan la clasificación directa a los octavos de final. No se sospechan rotaciones. No se sospechan sustos. No se sospecha nada que no sea ganar: quiénes son esos, esos belgas presuntamente dispuestos a fastidiar la fiesta a los rojiblancos.

Esos belgas vencieron la primera jornada al PSV en Eindhoven, nada mal, pero luego cayeron 0-4 y 0-4 contra Newcastle e Inter. De entre sus filas destacan, no necesariamente por su fútbol: Kevin Mac Allister, el hermano de Alexis; Mamadou Thierno Barry, que no, no juega de delantero; el mítico Sofiane Boufal; y el prometedor Marc Giger. Marchan primeros en la liga de su país.

Un atractivo partido, en el que se espera un lleno en las gradas del Metropolitano, que será dirigido por Espen Eskas. Será la primera vez que el noruego pite al equipo rojiblanco en Liga de Campeones, con sus compatriotas Jan Engan e Isaak Bashevkin en las bandas, el neerlandés Pol van Boekel al frente del VAR, asistido por el inglés Stuart Attwell.

El noruego tiene un bagaje de 12 encuentros dirigidos en Champions, y en el presente curso ha arbitrado un partido, el Atalanta-Brujas de la fase de liga, que terminó con triunfo de los italianos por 2-1.

Horario del partido entre Atlético de Madrid y Union Saint-Gilloise de Champions League hoy

Atlético de Madrid y Union Saint-Gilloise disputan su partido correspondiente a la cuarta jornada de Champions League hoy martes 4 de noviembre a las 21:00 horas en el Riyadh Air Metropolitano.

Dónde ver el Atlético de Madrid - Union Saint-Gilloise en televisión y online

El partido podrá verse en directo por televisión a través de Movistar Plus+, en el canal M+ Liga de Campeones 2 (dial 61). En cualquier caso, ABC ofrecerá una cobertura minuto a minuto en su portal web, así como la mejor crónica a leer.