El Atlético sufre ante el colista pero retiene la fe

El Atlético de Madrid se toma la cita contra el colista con una tranquilidad traducida en pocas ganas de presionar y atacar, pero despierta a tiempo para no ver sepultadas sus mínimas aspiraciones a la Liga. El VAR brinda con sendos penaltis a Sylla ... el gol inicial del Valladolid y a Julián Álvarez el empate, efímero tras el tanto de Giuliano. Repliegan los de Simeone y se niegan a buscar ampliar la renta, algo que castiga Javi Sánchez. Cuando los rojiblancos buscan, encuentra. Julián vuelve a anotar desde los once metros y la vocación ofensiva desde entonces encuentra premio con la tranquilidad gracias a Sorloth. Sufre de lo lindo, pero mantiene la distancia con Barcelona y Madrid para retener la fe en el título.

Oblak; Llorente, Giménez, Lenglet (Le Normand, min.60), Galán; Giuliano (Lemar, min.74), Koke (Riquelme, min.59), Pablo Barrios, Gallagher (Molina, min.65); Griezmann (Sorloth, min.59) y Julián Álvarez. Valladolid: André Ferreira; Candela, Aidoo, Javi Sánchez, Henrique; Juric (Nikitscher, min.72), Grillitsch (Amath, min.82), Anuar (Amallah, min.82); Machís (Moro, min.73), Sylla y Chuki (Iván Sánchez, min.73).

0-1, min.21: Sylla. Árbitro: Díaz de Mera Escuderos (C. Castellano-manchego). Amonestó a Lenglet por parte del Atlético de Madrid y a Anuar por parte del Real Valladolid.

Mientras media España disfruta su periodo vacacional y la otra media aguarda la llegada de sus días libres todos ellos con un ojo puesto en el parte meteorológico, un reducto de valientes ignora la predicción de la capital y acude un lunes santo a un encuentro con un tiempo desapacible y cartel mejorable como poco, entre un equipo con mínimas, aunque algunas, aspiraciones a la Liga, y otro casi desahuciado de Primera. El Atlético, con el regreso de Koke al once, recibe a un Valladolid sin Latasa y Luis Pérez después la imagen que dejaron la semana pasada.

Es el conjunto pucelano quien asume la mayor parte de la posesión de inicio, casi toda ella en su propio campo y permitida por la pasividad de los rojiblancos. Un doble remate de Barrios, repelido el primero por Ferreira, desviado por centímetros el segundo, tras una buena combinación por la izquierda de Galán y Gallagher es de lo poco que llevarse a la boca hasta la aparición del VAR, ese invitado que se encarga de animar los partidos abocados al tedio.

El primer beneficiado de ello es el Valladolid, cuando Figueroa Vázquez advierte a su colega en el campo Díaz de Mera para que revise una mano de Lenglet. En su intento por cabecear, el francés saca un codo que no tocaba y el colegiado señala penalti, convertido por Sylla. Todo son sonrisas en un conjunto blanquivioleta más acostumbrado a la desgracia y la tensión que la alegría, hasta que el videoarbitraje hace de nuevo acto de presencia. Esta vez en el área contraria, pero con mismo resultado. El árbitro manchego revisa en la pantalla un pisotón de Javi Sánchez a Giuliano y vuelve a marcar el punto de los once metros, algo que no desaprovecha Julián para hacer el empate.

Todo vuelve a empezar, pero ahora el Atlético no se conforma con dejar pasar los minutos y busca inmediatamente consumar la remontada, algo que consigue con la precisión de Barrios y la potencia y calidad de Giuliano. El español encuentra el espacio que el argentino explota con su carrera, un excelente recorte para deshacerse de su marca y un poderoso disparo para fusilar a Ferreira. Una vez conseguido el objetivo de verse por delante, a excepción de un amago de presión alta en el inicio de la segunda mitad, los de Simeone mantienen su plan inicial de replegar y dejar hacer y deshacer al Valladolid en su campo.

Una idea que vuelve a resultar fallida cuando Lenglet concede una peligrosa falta en la frontal y Javi Sánchez, favorecido por el rebote de su disparo con la barrera, vuelve a ubicar el empate en el marcador. El técnico, de nuevo desacertado en su planteamiento inicial, buena prueba de ellos los cuatro cambios que introduce en seis minutos para cambiar el guion.

Algo que ocurre, puesto que el Atlético parece que solo busca la portería rival cuando está obligado a ello, aunque la inestimable ayuda del Valladolid también es diferencial. Henrique pisa a Llorente en el área y, ahora sin intervención del VAR, el colegiado le brinda a Julián su doblete desde el punto de penalti. A pesar de verse por delante, tratan los rojiblancos de ampliar su renta, una actitud 'rara avis' que viene con premio en forma del gol tranquilizador de Sorloth tras una gran jugada de Riquelme y un paradón de Ferreira a Julián. Un cuarto de hora con intención de atacar y buscar el gol es suficiente para doblegar a un buen Valladolid. A pesar del sufrimiento de más ante el colista, mantiene la diferencia con Barça y Madrid y la fe en la Liga.