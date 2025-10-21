El Atlético recibe un serio correctivo del Arsenal

La agonía del Atlético de Madrid lejos del Metropolitano no tiene fin. Llegan los de Simeone a una plaza complicada como es el Emirates, se ven desbordados en el inicio pero consiguen reponerse e equilibrar la balanza del encuentro. Incluso, tras el descanso, roza ... Julián Álvarez el primero con un larguero, justo antes de trece minutos para el olvido en los que el Arsenal propina a los rojiblancos un serio correctivo. Cuatro tantos, obra de Gabriel, Martinelli y Gyökeres, por partida doble, para firmar la segunda derrota europea del conjunto rojiblanco y retrasar todavía más su primera victoria como visitante.

Arsenal 4-0 Atlético de Madrid Champions | Fase liga (jornada 3) Arsenal: Raya; Timber (White, min.83), Saliba, Gabriel (Mosquera, min.73), Lewis-Skelly; Zubimendi (Norgaard, min.73), Rice; Martinelli, Saka, Eze (Nwaneri, min.73); y Gyökeres (Merino, min.83).

1-0, min.57: Gabriel. 2-0, min.64: Martinelli. 3-0, min.67: Gyökeres. 4-0, min.70: Gyökeres. Árbitro: Davide Massa (Italia). Amonestó con tarjeta amarilla a Zubimendi (min.38) por parte del Arsenal, y a Giménez (min.33) y Le Normand (min.75) en el Atlético de Madrid.

Un mes después de quedarse con la miel en los labios en Liverpool, regresa el Atlético a Inglaterra, esta vez a Londres, y se encuentra con el mismo panorama aunque sin el temprano castigo recibido en Anfield. El ritmo altísimo y la presión agobiante de los 'gunners' maniata a los de Simeone, que confía en Sorloth en lugar de Griezmann de inicio, y multiplica sus pérdidas en salida de balón. Una de las cuales cae en los pies de Eze, cuyo remate se topa con el larguero tras rebotar en Hancko, y después en los de Rice, también desacertado.

Taponada la vía de las pérdidas al comienzo de las jugadas rojiblancas, esta se traslada a su banda izquierda, en la que Saka se aprovecha de la menor velocidad de Hancko para superarle una y otra vez. Entre ellas, se salva el Atlético de recibir el primero gracias a un disparo desviado de Lewis-Skelly y la rapidez de Oblak para detener un mano a mano ante Saka. Superado el agobio inicial, los rojiblancos se agarran a la fe de Giuliano para equilibrar la balanza. La incombustible pelea del argentino provoca la pérdida de Raya y deja la portería vacía a Julián, que no acierta en su franco aunque lejano disparo.

Una jugada sin reflejo en el marcador pero tras la que el Atlético consigue frenar en seco las constantes llegadas del Arsenal y agarrar el balón con más frecuencia para desquitarse el dominio de los de Arteta, aunque la falta de efectivos cuando se anima a atacar impide amenazar la portería de Raya. Solo el gol anulado por fuera de juego de Martinelli trastoca el ritmo más pausado del encuentro antes del descanso. Sin embargo, el paso por vestuarios reanima las pulsaciones de la contienda, igual que a un Julián que se saca un tremendo remate más allá de las mediaciones del área que se encuentra con el travesaño en su camino hacia el golazo.

Después, llega el vendaval de efectividad del Arsenal para destrozar al Atlético. Oblak salva el tanto de Gyökeres tras una asistencia mágica de Zubimendi pero, tras ello, el esloveno saca el balón de su portería cuatro veces en un cuarto de hora. La primera, por culpa del temido balón parado del conjunto inglés, que encuentra su enésimo premio en lo que va de temporada gracias a un falta discutida por los rojiblancos y genialmente centrada por Rice y cabeceada por Gabriel, con la inestimable ayuda de un Nico González que se agacha en vez de buscar el despeje.

No siente el golpe el conjunto rojiblanco, que se lanza a por el empate con una cara ofensiva no vista hasta ir por detrás en el marcador. Trata Simeone de dar continuidad a la buena reacción de sus futbolistas con la entrada de Ruggeri, Gallagher y Baena, aunque se encuentra con todo lo contrario. Después del triple cambio del argentino, los 'gunners' sentencian el encuentro con tres tantos en seis minutos. Martinelli corona la genial conducción de Lewis-Skelly con un preciso disparo que Oblak llega a puntear, pero no lo suficiente para evitar el golazo del brasileño. Zubimendi, en una nueva lección de fútbol, encuentra la proyección del lateral inglés, una jugada que concluye con el afortunado remate de Gyökeres, que se introduce en la portería tras tocar en Hancko. Para cerrar la goleada, vuelven a echar mano los ingleses de la pizarra, esta vez en un saque de esquina ejecutado por el guante de Rice y cabeceado por Gabriel y Gyökeres, asistente y goleador en el cuarto.