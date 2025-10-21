Suscribete a
Arsenal 4 - Atlético 0

El Atlético recibe un serio correctivo del Arsenal

CHAMPIONS LEAGUE | FASE LIGA (JORNADA 3)

Los de Simeone salen goleados de su visita al Emirates al encajar cuatro goles en trece minutos para el olvido

Clasificación y resultados de la Liga de Campeones

Gyökeres celebra uno de sus dos goles en el Arsenal-Atlético
Gyökeres celebra uno de sus dos goles en el Arsenal-Atlético REUTERS
Daniel Cebreiro

Daniel Cebreiro

La agonía del Atlético de Madrid lejos del Metropolitano no tiene fin. Llegan los de Simeone a una plaza complicada como es el Emirates, se ven desbordados en el inicio pero consiguen reponerse e equilibrar la balanza del encuentro. Incluso, tras el descanso, roza ... Julián Álvarez el primero con un larguero, justo antes de trece minutos para el olvido en los que el Arsenal propina a los rojiblancos un serio correctivo. Cuatro tantos, obra de Gabriel, Martinelli y Gyökeres, por partida doble, para firmar la segunda derrota europea del conjunto rojiblanco y retrasar todavía más su primera victoria como visitante.

