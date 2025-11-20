El Atlético pide paso con una contundente goleada ante el Twente

Golpe encima de la mesa europea del Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco saldó su visita al Twente con una contundente goleada para sumar su segunda victoria continental, ubicarse con seis puntos y visualizar su clasificación a la siguiente ronda. Fue el equipo que más ... lo buscó desde el inicio, aunque fue el gol de Amaiur tras una pérdida holandesa facilitó el trabajo. Después, llegaron los golazos de Júlia Bartel y Jensen, y el cuarto y definitivo de Fiamma.

Twente 0-4 Atlético de Madrid Twente: Lemey; Vliek, Carleer, Knol (Van der Vegt, min.68), Tuin; Van Ginkel, Roord, Groenewegen; Hulst (Oude Elberink, min.46), Proost (Ivens, min.68) y Ravensbergen.

Lemey; Vliek, Carleer, Knol (Van der Vegt, min.68), Tuin; Van Ginkel, Roord, Groenewegen; Hulst (Oude Elberink, min.46), Proost (Ivens, min.68) y Ravensbergen. At. Madrid: Lola allardo; Alexia Fernández, Lauren Leal (Xènia Pérez, min.86), Lloris, Otermín (Menayo, min.61); Júlia Bartel (Boe Risa, min.75), Gaby García, Fiamma; Luany, Jensen (Portales, min.75) y Amaiur Sarriegi (Guijarro, min.86).

Lola allardo; Alexia Fernández, Lauren Leal (Xènia Pérez, min.86), Lloris, Otermín (Menayo, min.61); Júlia Bartel (Boe Risa, min.75), Gaby García, Fiamma; Luany, Jensen (Portales, min.75) y Amaiur Sarriegi (Guijarro, min.86). Goles: 0-1, min.29: Sarriegi. 0-2, min.41: Bartel. 0-3, min.67: Jensen. 0-4, min.85: Fiamma.

0-1, min.29: Sarriegi. 0-2, min.41: Bartel. 0-3, min.67: Jensen. 0-4, min.85: Fiamma. Árbitra: Emanuela Rusta (Albania). Amonestó con tarjeta amarilla a Otermín (min.49) en el Atlético de Madrid.

El Atlético demostró su necesidad de puntos desde que el balón comenzó a rodar, con una puesta en escena intensa y propositiva. Al Twente no le incomodaba la idea de ceder el dominio a las rojiblancas, sobre todo con la espesura que demostraban a la hora de concretar sus posesiones en ocasiones. Sin embargo, cuando empezó a crecer el conjunto neerlandés a través del balón, una pérdida de las locales concluyó en el primer tanto de la tarde, gracias a una buena asistencia de Fiamma y un genial control y disparo de Amaiur.

El Atlético encontró premio gracias a su atrevimiento a la hora de presionar, aunque su segundo gol llegó a través de una auténtica obra de arte firmada por Júlia Bartel. La catalana vio cómo Lemey despejaba un saque de esquina hacia su posición y optó por conectar una preciosa volea con dirección a la escuadra.

Tras el descanso, obligado por el marcador, trató el Twente de apretar en busca de la jugada que le metiera en el encuentro, pero con lo que se encontró fue con un nuevo golazo, esta vez de Jensen para sentenciar el partido. La noruega, en la enésima transición a toda velocidad de las rojiblancas, recortó hacia fuera y con la zurda cuajó un potentísimo remate que impactó con el larguero antes de suponer el tercero.

Los minutos pasaban y en ningún momento desapareció la sensación de tranquilidad y de control que transmitía el conjunto colchonero. Incluso, una nueva combinación de Fiamma y Amaiur, esta vez goleadora la alicantina al remachar la ocasión de la donostiarra, llegó el cuarto. Un cierre perfecto al golpe en la mesa europea del Atlético.