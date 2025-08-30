Suscribete a
ABC Premium

Atlético, ni un mes de competición y ya con urgencias

Tras pinchar en sus dos primeros partidos, los de Simeone visitan al Alavés obligados al triunfo para no 'perder' en agosto el tren por el título

Royal Saint Gilloise, rival y curioso espejo bruselense del Atlético de Madrid

Entrenamiento del Atlético de Madrid de este viernes
Entrenamiento del Atlético de Madrid de este viernes EFE
Jorge Abizanda

Jorge Abizanda

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Atlético de Madrid afronta en Mendizorroza el partido de la tercera jornada y lo hace en unas circunstancias impensables antes del comienzo de la Liga, un solo punto en la caja fuerte de los seis disputados. Ningún colchonero habría podido imaginarlo bajo la ... sombrilla y más revisando los rivales que aparecían en el inicio del calendario. Por eso, con menos de un mes de competición, Simeone y su tropa se encuentran en este último fin de semana de agosto con la primera 'final' del curso 2025-26 y llegan a Vitoria obligados a amarrar el triunfo que fueron incapaces de celebrar en el estreno ante el Espanyol (2-1) y hace siete días en el Metropolitano contra el Elche (1-1).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app