Atlético de Madrid - Villarreal: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy

El Atlético de Madrid y el Villarreal disputan este sábado, 13 de septiembre, su cuarto partido del campeonato nacional de Liga. El equipo de Simeone llega a la segunda cita ante su afición después de un preocupante comienzo de Liga, donde todavía no conoce la victoria. Antes del parón, los colchoneros firmaron el segundo empate de la temporada en su visita al Alavés.

El Villarreal, por contra, bajo la batuta de Marcelino, ocupa la tercera posición de la clasificación merced a sus dos victorias en casa y al empate logrado ante el Celta en Vigo (1-1) en su último partido.

Horario del Atlético de Madrid - Villarreal hoy

El atractivo Atlético de Madrid - Villarreal, encuentro que se disputa este sábado en el Metropolitano correspondiente a la jornada 4 de la Liga, está programado para las 21.00 horas. Un partido en el que el estadio colchonero rozará de nuevo el lleno.

Dónde ver el Atlético de Madrid - Villarreal en televisión y online

El encuentro de Liga entre el Atlético y el Villarreal podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal Movistar Plus. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de la jornada 4 de Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.