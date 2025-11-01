Suscribete a
Gestión de la dana
Mazón se recluye en sus horas más críticas mientras el PP entra en convulsión
0
0
1ª parte
LaLiga EA Sports. Jornada 11 Sábado 01/11 16:15h. Árbitro Francisco José Hernández Maeso. Estadio Wanda Metropolitano. Canal DAZN

Fútbol

Atlético de Madrid - Sevilla en directo hoy: partido de la Liga, jornada 11

Sigue en directo el Atlético de Madrid - Sevilla, partido de la Liga, hoy sábado 1 de noviembre

30'Icono
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Marcão.
29'Icono
Remate parado. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
24'Icono
Remate fallado por Rubén Vargas (Sevilla) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Gabriel Suazo tras un saque de esquina.
23'Icono
Corner,Sevilla. Corner cometido por Matteo Ruggeri.

23'Icono
Remate rechazado de José Ángel Carmona (Sevilla) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Batista Mendy.
20'Icono
Remate rechazado de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Julián Alvarez.
19'Icono
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Juanlu Sánchez.
16'Icono
Remate rechazado de Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Álex Baena.

15'Icono
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Marcão.
12'Icono
Falta de Peque Fernández (Sevilla).
12'Icono
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
11'Icono
Juanlu Sánchez (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.

11'Icono
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
11'Icono
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Isaac Romero.
10'Icono
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Peque Fernández.
10'Icono
Falta de José Ángel Carmona (Sevilla).

10'Icono
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
7'Icono
Remate fallado por José María Giménez (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área tras botar una falta.
7'Icono
Falta de Marcão (Sevilla).
7'Icono
Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.

4'Icono
Remate fallado por Isaac Romero (Sevilla) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo.
Icono
Empieza primera parte.
Icono
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

