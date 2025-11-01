Atlético de Madrid - Sevilla en directo hoy: partido de la Liga, jornada 11

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Marcão. Remate parado. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Remate fallado por Rubén Vargas (Sevilla) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Gabriel Suazo tras un saque de esquina. Corner,Sevilla. Corner cometido por Matteo Ruggeri. Remate rechazado de José Ángel Carmona (Sevilla) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Batista Mendy. Remate rechazado de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Julián Alvarez. Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Juanlu Sánchez. Remate rechazado de Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Álex Baena. Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Marcão. Falta de Peque Fernández (Sevilla). Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva. Juanlu Sánchez (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva. Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid). Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Isaac Romero. Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Peque Fernández. Falta de José Ángel Carmona (Sevilla). Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario. Remate fallado por José María Giménez (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área tras botar una falta. Falta de Marcão (Sevilla). Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda. Remate fallado por Isaac Romero (Sevilla) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo. Empieza primera parte. Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
