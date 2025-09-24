Atlético de Madrid - Rayo Vallecano: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy

El Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano disputan este miércoles, 24 de septiembre, su sexto partido del campeonato nacional de Liga. El equipo de Simeone llega a la cita después de sufrir otra decepción en Mallorca, donde solo pudo sumar un punto en la jornada anterior.

Los colchoneros necesitan el triunfo para no descolgarse aún más de las primeras posiciones de la tabla y para afrontar con moral la cita siguiente: el sábado, también ante su afición y frente al rival vecino, Real Madrid.

El Rayo, bajo la batuta de Íñigo Pérez, tampoco anda sobrado de puntos. Situado en la zona media-baja de la clasificación, solo ha ganado un partido y ha empatado dos. El último, el pasado domingo ante el Celta en Vallecas. No es un equipo cómodo para los contrarios e intentará rascar algo positivo en el Metropolitano.

Horario del Atlético de Madrid - Rayo Vallecano, hoy

El atractivo Atlético de Madrid - Rayo Vallecano, encuentro que se disputa este miércoles en el Metropolitano correspondiente a la jornada 6 de la Liga, está programado para las 21.30 horas.

Dónde ver el Atlético de Madrid - Rayo Vallecano en televisión y online

El encuentro de Liga entre el Atlético y el Rayo podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal Movistar LaLiga. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de la jornada 6 de Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.